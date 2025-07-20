росія хоче запускати по Україні одночасно 2000 дронів - генерал бундесверу

росія прагне розширити свої виробничі спроможності та додатково посилити дронові атаки на Україну. Метою москви є можливість задіяти для подібних атак одночасно до двох тисяч БпЛА, повідомляє DW з посиланням на генерал-майора бундесверу Крістіана Фройдінга, голови ситуаційного центру по Україні в Міноборони ФРН, який координує військову допомогу для ЗСУ, пише УНН.

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За словами Фройдінга, на тлі масованих атак росії проти України із застосуванням БпЛА українська протиповітряна оборона має стати більш ефективною, особливо тепер, коли росія прагне запустити до двох тисяч дронів одночасно.

"Тому нам потрібно розробити розумні заходи протидії", - зазначив Фройндінг.

За його словами, немає сенсу збивати дрони Shahed, які використовуються росією, які коштують від 30 до 50 тисяч євро за штуку, ракетами ЗРК Patriot вартістю понад 5 млн євро. Для боротьби із запущеними державною-агресором безпілотниками потрібні кошти на суму від двох до чотирьох тисяч євро за штуку, вважає він.

Іншим можливим методом протидії російським атакам генерал-майор Фройдінг назвав раннє реагування та удари по російських літаках, військових аеродромах та оборонних заводах.

Доповнення

Німеччина профінансує постачання Україні далекобійних ракет на значну суму, перші системи очікуються наприкінці липня. Це посилить протиповітряну оборону та можливості України.

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройде онлайн протягом найближчих 10 днів. Зустріч відбудеться під головуванням Великої Британії та Німеччини.