Роль Украины в системе европейской безопасности: Шмыгаль поговорил с комиссаром ЕС Домбровскисом

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-разговор с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Обсудили важную роль Украины в системе европейской безопасности, передает УНН.

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Шмыгаль и Домбровскис проанализировали реализацию инициативы SAFE объемом 150 млрд евро, направленной на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Европы.

Очень важно, чтобы Украина имела доступ к европейским проектам SAFE, и мы уже сотрудничаем с государствами-членами и институтами ЕС по такой практической интеграции. Ведь укрепление нашего государства — это гарантия безопасности для всего ЕС - отметил Шмыгаль.

Глава Минобороны заверил, что Украина открыта к тесному сотрудничеству с партнерами, финансируемыми SAFE, и готова совместно развивать технологии, доказавшие свою эффективность на поле боя.

Шмыгаль поблагодарил Домбровскиса за личное участие и поддержку Украины.

Продолжаем наше эффективное сотрудничество для укрепления оборонной способности Украины и Европы - заявил министр обороны Украины.

Необходимо обеспечить включение Украины в оборонную программу Евросоюза SAFE - Шмыгаль