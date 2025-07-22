Роль Украины в системе европейской безопасности: Шмыгаль поговорил с комиссаром ЕС Домбровскисом
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом интеграцию Украины в инициативу SAFE. Целью является увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Европы и укрепление безопасности.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-разговор с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом. Обсудили важную роль Украины в системе европейской безопасности, передает УНН.
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Шмыгаль и Домбровскис проанализировали реализацию инициативы SAFE объемом 150 млрд евро, направленной на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Европы.
Очень важно, чтобы Украина имела доступ к европейским проектам SAFE, и мы уже сотрудничаем с государствами-членами и институтами ЕС по такой практической интеграции. Ведь укрепление нашего государства — это гарантия безопасности для всего ЕС
Глава Минобороны заверил, что Украина открыта к тесному сотрудничеству с партнерами, финансируемыми SAFE, и готова совместно развивать технологии, доказавшие свою эффективность на поле боя.
Шмыгаль поблагодарил Домбровскиса за личное участие и поддержку Украины.
Продолжаем наше эффективное сотрудничество для укрепления оборонной способности Украины и Европы
Необходимо обеспечить включение Украины в оборонную программу Евросоюза SAFE - Шмыгаль21.07.25, 17:45 • 2474 просмотра