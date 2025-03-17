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Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Київ • УНН

 • 142211 перегляди

У Дубліні півмільйона людей відзначили День святого Патріка парадом. Святкування відбулися також у Корку, Голуеї, інших містах і по всьому світу.

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

В столиці Ірландії Дубліні приблизно півмільйона людей взяли участь у заходах до Дня святого Патріка. Десятки тисяч іноземних туристів прибули до країни, щоб відзначати це популярне у багатьох країнах світу свято разом з ірландцями, повідомляє Irish Times, пише УНН.

Головний парад відбувся в Дубліні, де тема цьогорічного заходу — пригоди або "eachtraí" ірландською. На параді було представлено сім масштабних вистав, шість експонатів і 12 оркестрів з Ірландії, Північної Америки та Австрії. Учасників було понад 4 тисячі.

Крім того відбулися паради у Корку, Голуеї та багатьох інших містах і селах по всій країні.

Святкування також відбуваються по всьому світу від Ванкувера до Токіо, а також масштабні заходи в Нью-Йорку та Чикаго.

Популярність 8 березня в Україні впала більш ніж удвічі за останні 8 років - опитування08.03.25, 14:53 • 26661 перегляд

Я була надзвичайно схвильована, це був чудовий досвід, так приємно бачити всіх на вулицях, усю спільноту, яка збирається разом

- заявида срібна призерка Паралімпійських ігор з плавання в Ірландії Росін Ні Ріайн, яка була головним маршалом цьогорічного параду. 

Також у цьогорічному параді під назвою "Більш веселий Лімерик" взяли участь майже вісімдесят плавзасобів.

Це чудово! Усі у чудовій формі та готові до вечірки. Цього року тут був величезний натовп, і навіть дощ не пішов

- заявив мер Лімеріка Джон Моран.

Доповнення

Раінше ми писали, що в Україні 17 березня відзначають не лише День святого Патріка, але і низку інших свят. Зокрема, день мобілізаційного працівника. Це професійне свято працівників, які відповідають за мобілізаційну підготовку, комплектування військ особовим складом та матеріально-технічне забезпечення мобілізаційних заходів. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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