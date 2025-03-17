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Парады, маскарад и представления: в Ирландии сотни тысяч людей праздновали День святого Патрика

Киев • УНН

 • 142182 просмотра

В Дублине полмиллиона людей отметили День святого Патрика парадом. Празднования прошли также в Корке, Голуэе, других городах и по всему миру.

Парады, маскарад и представления: в Ирландии сотни тысяч людей праздновали День святого Патрика

В столице Ирландии Дублине примерно полмиллиона человек приняли участие в мероприятиях ко Дню святого Патрика. Десятки тысяч иностранных туристов прибыли в страну, чтобы отмечать этот популярный во многих странах мира праздник вместе с ирландцами, сообщает Irish Times, пишет УНН.

Главный парад состоялся в Дублине, где тема нынешнего мероприятия — приключения или "eachtraí" на ирландском. На параде было представлено семь масштабных представлений, шесть экспонатов и 12 оркестров из Ирландии, Северной Америки и Австрии. Участников было более 4 тысяч.

Кроме того, состоялись парады в Корке, Голуэе и многих других городах и селах по всей стране.

Празднования также проходят по всему миру от Ванкувера до Токио, а также масштабные мероприятия в Нью-Йорке и Чикаго.

Популярность 8 марта в Украине упала более чем вдвое за последние 8 лет - опрос08.03.25, 14:53 • 26638 просмотров

Я была чрезвычайно взволнована, это был замечательный опыт, так приятно видеть всех на улицах, все сообщество, которое собирается вместе

- заявила серебряная призерка Паралимпийских игр по плаванию в Ирландии Росин Ни Риайн, которая была главным маршалом нынешнего парада. 

Также в нынешнем параде под названием "Более веселый Лимерик" приняли участие почти восемьдесят плавсредств.

Это замечательно! Все в отличной форме и готовы к вечеринке. В этом году здесь была огромная толпа, и даже дождь не пошел

- заявил мэр Лимерика Джон Моран.

Дополнение

Ранее мы писали, что в Украине 17 марта отмечают не только День святого Патрика, но и ряд других праздников. В частности, день мобилизационного работника. Это профессиональный праздник работников, которые отвечают за мобилизационную подготовку, комплектование войск личным составом и материально-техническое обеспечение мобилизационных мероприятий. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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