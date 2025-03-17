Парады, маскарад и представления: в Ирландии сотни тысяч людей праздновали День святого Патрика
Киев • УНН
В Дублине полмиллиона людей отметили День святого Патрика парадом. Празднования прошли также в Корке, Голуэе, других городах и по всему миру.
В столице Ирландии Дублине примерно полмиллиона человек приняли участие в мероприятиях ко Дню святого Патрика. Десятки тысяч иностранных туристов прибыли в страну, чтобы отмечать этот популярный во многих странах мира праздник вместе с ирландцами, сообщает Irish Times, пишет УНН.
Главный парад состоялся в Дублине, где тема нынешнего мероприятия — приключения или "eachtraí" на ирландском. На параде было представлено семь масштабных представлений, шесть экспонатов и 12 оркестров из Ирландии, Северной Америки и Австрии. Участников было более 4 тысяч.
Кроме того, состоялись парады в Корке, Голуэе и многих других городах и селах по всей стране.
Празднования также проходят по всему миру от Ванкувера до Токио, а также масштабные мероприятия в Нью-Йорке и Чикаго.
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Я была чрезвычайно взволнована, это был замечательный опыт, так приятно видеть всех на улицах, все сообщество, которое собирается вместе
Также в нынешнем параде под названием "Более веселый Лимерик" приняли участие почти восемьдесят плавсредств.
Это замечательно! Все в отличной форме и готовы к вечеринке. В этом году здесь была огромная толпа, и даже дождь не пошел
Дополнение
Ранее мы писали, что в Украине 17 марта отмечают не только День святого Патрика, но и ряд других праздников. В частности, день мобилизационного работника. Это профессиональный праздник работников, которые отвечают за мобилизационную подготовку, комплектование войск личным составом и материально-техническое обеспечение мобилизационных мероприятий.