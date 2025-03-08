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Популярность 8 марта в Украине упала более чем вдвое за последние 8 лет - опрос

Киев • УНН

 • 26639 просмотра

Согласно опросу КМИС, лишь 23% украинцев считают 8 марта любимым праздником по сравнению с 49% в 2017 году. Наиболее популярными праздниками остаются Рождество и Пасха, которые отмечают около 70% населения.

Популярность 8 марта в Украине упала более чем вдвое за последние 8 лет - опрос

Популярность Международного женского дня 8 марта среди украинцев в последние годы уменьшается. В настоящее время этот праздник является любимым для 23% опрошенных, в 2017 году этот показатель составлял 49%. Об этом говорится в результатах опроса КМИС, проведенного с 4 по 9 февраля, передает УНН.

Детали

"Отношение к Международному женскому дню 8 марта ухудшилось, его популярность в последние годы уменьшается. Если еще в 2017 году этот праздник был одним из самых любимых, его отмечали как любимый примерно половина населения (49%), то сейчас лишь каждый четвертый (23%)", - говорится в результатах опроса.

Популярность 8 марта постоянно снижалась – с 49% в 2017 году до 21% в 2024 году. Однако в 2025 году зафиксировано незначительное (в рамках погрешности выборки) увеличение – до 23%.

Сообщается, что это может свидетельствовать о некотором стабилизировании отношения к празднику после периода резкого падения.

Несмотря на общее снижение, он остается важным для части общества. Есть также определенная региональная дифференциация по региону, в котором респондент проживал до начала полномасштабной войны: на Западе праздник популярен среди 6% населения, в Центре среди 24%, на Юге – 32% и на Востоке – 40%. Пол и возраст не влияют на популярность этого праздника.

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Самые популярные праздники 2025 года

В опросе отмечается, что в целом украинцы относятся к праздникам с любовью и уважением, только 1% опрошенных не считает какие-либо официальные праздники важными или любимыми.

"Большинство населения Украины (примерно 70%) отмечает Рождество Христово и Пасху как самые популярные праздники, далее идут День Независимости Украины (54%), Новый год (50%) и День защитников и защитниц Украины (44%)", - говорится в сообщении.

Справка

Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 4 по 9 февраля провел собственное всеукраинское опрос общественного мнения "Омнибус". Опрос проведен методом телефонных интервью во всех регионах Украины (контролируемая правительством Украины территория) было опрошено 1000 респондентов. Опрос проводился среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

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Дополнение

8 марта мир отмечает Международный день борьбы за права женщин и международный мир - день, который символизирует борьбу женщин за равные права, достойные условия труда, доступ к образованию и свободу выбора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКультура
Киевский международный институт социологии
Украина
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