Уровни прав и возможностей на рынке труда: как украинские женщины разрушают гендерные стереотипы
Киев • УНН
76% соискателей работы в Украине - женщины, которые осваивают традиционные и нетипичные профессии. 12 тысяч украинок получили микрогранты на собственный бизнес по программе "еРабота".
В Украине женщины все активнее присоединяются к рынку труда, выбирая как традиционные, так и ранее "мужские" профессии. По данным Государственной службы занятости, только за первые два месяца 2025 года ее услугами воспользовались 145 тысяч женщин, что составляет 76% от всех соискателей работы, пишет УНН.
За два месяца этого года услуги Государственной службы занятости получили уже 145 тыс. женщин, или 76% от всех соискателей работы
Наиболее популярными профессиями среди женщин стали продавец, бухгалтер, повар, подсобная рабочая, медицинская сестра, администратор, швея, специалист государственной службы, укладчица-упаковщица, кассир, социальный работник, помощник воспитателя, бариста, работник по благоустройству.
Каждый третий бизнес в Украине возглавляют женщины: какие отрасли лидируют07.03.25, 10:10 • 14230 просмотров
В то же время женщины все чаще выбирают сферы, которые ранее считались сугубо мужскими. В частности, в 2025 году увеличилось количество женщин-операторов деревообрабатывающих станков, машинисток насосных установок, слесарей механосборочных работ, водителей, машинисток, операторов станков с программным управлением, машинисток кранов металлургического производства, грузчиков, водителей погрузчиков, слесарей-ремонтников.
Активно развивается и профессиональное образование. С начала года 7 тысяч женщин прошли обучение при содействии Государственной службы занятости. Они выбирают как традиционные специальности – продавец, повар, бухгалтер, так и новые направления: электросварщик, тракторист-машинист, электромонтер.
Кроме того, женщины активно участвуют в предпринимательстве. С июля 2022 года, в рамках государственной программы "еРабота", микрогранты на создание или развитие собственного бизнеса получили 12 тысяч женщин, что составляет 58% от общего числа грантополучателей. Общая сумма финансирования составляет почти 3 млрд гривен.
В рамках гранта для ветеранов финансирование на открытие собственного дела или его развитие получили 529 жен военнослужащих, 16 участниц боевых действий и одна женщина с инвалидностью в результате войны
Среди популярных направлений женского бизнеса – кафе, пекарни, салоны красоты, фермерство, пошив одежды и продуктовые магазины.
Большинство украинок все еще ждут поздравлений на 8 марта: результаты опроса07.03.25, 12:08 • 13171 просмотр