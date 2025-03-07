Уровни прав и возможностей на рынке труда: как украинские женщины разрушают гендерные стереотипы

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17862 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34476 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67850 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217769 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125123 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393581 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312403 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214127 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244404 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255232 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16680 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12415 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13347 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16180 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13666 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134410 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217769 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393581 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255512 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312403 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4250 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16198 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47129 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72541 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57599 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Уровни прав и возможностей на рынке труда: как украинские женщины разрушают гендерные стереотипы

Киев • УНН

 • 23854 просмотра

76% соискателей работы в Украине - женщины, которые осваивают традиционные и нетипичные профессии. 12 тысяч украинок получили микрогранты на собственный бизнес по программе "еРабота".

Уровни прав и возможностей на рынке труда: как украинские женщины разрушают гендерные стереотипы

В Украине женщины все активнее присоединяются к рынку труда, выбирая как традиционные, так и ранее "мужские" профессии. По данным Государственной службы занятости, только за первые два месяца 2025 года ее услугами воспользовались 145 тысяч женщин, что составляет 76% от всех соискателей работы, пишет УНН.

За два месяца этого года услуги Государственной службы занятости получили уже 145 тыс. женщин, или 76% от всех соискателей работы

- сообщает Государственная служба занятости.

Наиболее популярными профессиями среди женщин стали продавец, бухгалтер, повар, подсобная рабочая, медицинская сестра, администратор, швея, специалист государственной службы, укладчица-упаковщица, кассир, социальный работник, помощник воспитателя, бариста, работник по благоустройству.

Каждый третий бизнес в Украине возглавляют женщины: какие отрасли лидируют07.03.25, 10:10 • 14230 просмотров

В то же время женщины все чаще выбирают сферы, которые ранее считались сугубо мужскими. В частности, в 2025 году увеличилось количество женщин-операторов деревообрабатывающих станков, машинисток насосных установок, слесарей механосборочных работ, водителей, машинисток, операторов станков с программным управлением, машинисток кранов металлургического производства, грузчиков, водителей погрузчиков, слесарей-ремонтников.

Активно развивается и профессиональное образование. С начала года 7 тысяч женщин прошли обучение при содействии Государственной службы занятости. Они выбирают как традиционные специальности – продавец, повар, бухгалтер, так и новые направления: электросварщик, тракторист-машинист, электромонтер.

Кроме того, женщины активно участвуют в предпринимательстве. С июля 2022 года, в рамках государственной программы "еРабота", микрогранты на создание или развитие собственного бизнеса получили 12 тысяч женщин, что составляет 58% от общего числа грантополучателей. Общая сумма финансирования составляет почти 3 млрд гривен.

В рамках гранта для ветеранов финансирование на открытие собственного дела или его развитие получили 529 жен военнослужащих, 16 участниц боевых действий и одна женщина с инвалидностью в результате войны

- говорится в сообщении.

Среди популярных направлений женского бизнеса – кафе, пекарни, салоны красоты, фермерство, пошив одежды и продуктовые магазины. 

Большинство украинок все еще ждут поздравлений на 8 марта: результаты опроса07.03.25, 12:08 • 13171 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЭкономика
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96