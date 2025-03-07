Рівні права та можливості на ринку праці: як українські жінки руйнують гендерні стереотипи

В Україні жінки дедалі активніше долучаються до ринку праці, обираючи як традиційні, так і раніше "чоловічі" професії. За даними Державної служби зайнятості, лише за перші два місяці 2025 року її послугами скористалися 145 тисяч жінок, що становить 76% від усіх шукачів роботи, пише УНН.

За два місяці цього року послуги Державної служби зайнятості отримали вже 145 тис. жінок, або 76% від всіх шукачів роботи - повідомляє Державна служба зайнятості.

Найпопулярнішими професіями серед жінок стали продавчиня, бухгалтерка, кухарка, підсобна робітниця, медична сестра, адміністраторка, швачка, спеціалістка державної служби, укладальниця-пакувальниця, касирка, соціальна робітниця, помічниця вихователя, баристка, робітниця з благоустрою.

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Водночас жінки все частіше обирають сфери, які раніше вважалися суто чоловічими. Зокрема, у 2025 році зросла кількість верстатниць деревообробних верстатів, машиністок насосних установок, слюсарок з механоскладальних робіт, водійок, машиністок, операторок верстатів з програмним керуванням, машиністок крана металургійного виробництва, вантажниць, водійок навантажувача, слюсарок-ремонтниць.

Активно розвивається й професійна освіта. З початку року 7 тисяч жінок пройшли навчання за сприяння Державної служби зайнятості. Вони обирають як традиційні спеціальності – продавчиня, кухарка, бухгалтерка, так і нові напрями: електрогазозварниця, трактористка-машиністка, електромонтерка.

Окрім того, жінки активно долучаються до підприємництва. Від липня 2022 року, в межах державної програми "єРобота", мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу отримали 12 тисяч жінок, що становить 58% від загальної кількості грантоотримувачів. Загальна сума фінансування становить майже 3 млрд гривень.

В рамках гранту для ветеранів фінансування на започаткування власної справи або її розвиток отримали 529 дружин військовослужбовців, 16 учасниць бойових дій та одна жінка з інвалідністю внаслідок війни - йдеться у повідомленні.

Серед популярних напрямів жіночого бізнесу – кав’ярні, пекарні, салони краси, фермерство, пошиття одягу та продуктові магазини.

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