Рівні права та можливості на ринку праці: як українські жінки руйнують гендерні стереотипи

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33688 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 54728 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57842 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62677 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 74332 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59898 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58251 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124807 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82628 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230524 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23798 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22599 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12391 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13243 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23404 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93232 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124807 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230524 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406741 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398640 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13399 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22752 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23953 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25941 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76310 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Рівні права та можливості на ринку праці: як українські жінки руйнують гендерні стереотипи

Київ • УНН

 • 23861 перегляди

76% шукачів роботи в Україні - жінки, які освоюють традиційні та нетипові професії. 12 тисяч українок отримали мікрогранти на власний бізнес за програмою "єРобота".

Рівні права та можливості на ринку праці: як українські жінки руйнують гендерні стереотипи

В Україні жінки дедалі активніше долучаються до ринку праці, обираючи як традиційні, так і раніше "чоловічі" професії. За даними Державної служби зайнятості, лише за перші два місяці 2025 року її послугами скористалися 145 тисяч жінок, що становить 76% від усіх шукачів роботи, пише УНН.

За два місяці цього року послуги Державної служби зайнятості отримали вже 145 тис. жінок, або 76% від всіх шукачів роботи

- повідомляє Державна служба зайнятості.

Найпопулярнішими професіями серед жінок стали продавчиня, бухгалтерка, кухарка, підсобна робітниця, медична сестра, адміністраторка, швачка, спеціалістка державної служби, укладальниця-пакувальниця, касирка, соціальна робітниця, помічниця вихователя, баристка, робітниця з благоустрою.

Кожен третій бізнес в Україні очолюють жінки: які галузі лідирують07.03.25, 10:10 • 14236 переглядiв

Водночас жінки все частіше обирають сфери, які раніше вважалися суто чоловічими. Зокрема, у 2025 році зросла кількість верстатниць деревообробних верстатів,  машиністок насосних установок, слюсарок з механоскладальних робіт, водійок, машиністок, операторок верстатів з програмним керуванням, машиністок крана металургійного виробництва, вантажниць, водійок навантажувача, слюсарок-ремонтниць.

Активно розвивається й професійна освіта. З початку року 7 тисяч жінок пройшли навчання за сприяння Державної служби зайнятості. Вони обирають як традиційні спеціальності – продавчиня, кухарка, бухгалтерка, так і нові напрями: електрогазозварниця, трактористка-машиністка, електромонтерка.

Окрім того, жінки активно долучаються до підприємництва. Від липня 2022 року, в межах державної програми "єРобота", мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу отримали 12 тисяч жінок, що становить 58% від загальної кількості грантоотримувачів. Загальна сума фінансування становить майже 3 млрд гривень.

В рамках гранту для ветеранів фінансування на започаткування власної справи або її розвиток отримали 529 дружин військовослужбовців, 16 учасниць бойових дій та одна жінка з інвалідністю внаслідок війни

- йдеться у повідомленні.

Серед популярних напрямів жіночого бізнесу – кав’ярні, пекарні, салони краси, фермерство, пошиття одягу та продуктові магазини. 

Більшість українок все ще чекають привітань на 8 березня: результати опитування07.03.25, 12:08 • 13172 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоЕкономіка
Україна
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,646.46