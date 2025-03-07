Кожен третій бізнес в Україні очолюють жінки: які галузі лідирують

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32656 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 52492 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 56043 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 61134 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 72944 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59185 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57732 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 123634 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82494 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 229539 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 15781 перегляди

"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї

9 квітня, 14:54 • 12177 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22417 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21233 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 22213 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92048 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 123645 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 229545 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405954 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397973 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12105 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21312 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22502 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25643 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76035 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Кожен третій бізнес в Україні очолюють жінки: які галузі лідирують

Київ • УНН

 • 14236 перегляди

449 тисяч українських компаній мають жінок-директорів, що становить третину всіх бізнесів. Найбільше зростання жінок-керівників спостерігається в IT-сфері (+69%), сільському господарстві (+25%) та будівництві (+17%).

Кожен третій бізнес в Україні очолюють жінки: які галузі лідирують

В Україні зʼявляється все більше жінок, які очолюють бізнес. Наразі у майже у кожній третій українських компаній, а це близько 449 тис. українських бізнесів, директорами є саме жінки. Про це повідомляє моніторинговий сервіс Opendatabot, пише УНН.

Деталі 

"Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів: так, за рік суттєво побільшало директорок айті-компаній, сільгоспсфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки", - ідеться у повідомленні.

Зміни відбуваються і в традиційно "чоловічих" сферах. Зокрема, за рік кількість жінок-директорок у сфері IT зросла на 69%, очільниць бізнесу у сільському господарстві – на 25%, а у компаніях , що займаються будівництвом – на 17%.

Як повідомляє Opendatabot, загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів - це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає.

Наразі жінки-директори переважають у таких сферах, як:

  • освіта - 70% жінок на чолі компаній;
    • державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 58%;
      • діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг - 58%;
        • туризм - 57%.

          "Найбільше у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% - на Луганщині. Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині - +24%, Хмельниччині - +18%, та +11% на Київщині", - повідомляє Opendatabot.

          Українці накопичили понад 164 тисячі нових боргів за три місяці: названо причину05.03.25, 09:24 • 18052 перегляди

          Аліна Волянська

          Аліна Волянська

          СуспільствоЕкономіка
          Україна
          Brent
          $65.97
          Bitcoin
          $82,606.80
          S&P 500
          $5,330.87
          Tesla
          $262.04
          Газ TTF
          $33.67
          Золото
          $3,102.02
          Ethereum
          $1,669.39