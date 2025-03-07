Кожен третій бізнес в Україні очолюють жінки: які галузі лідирують

В Україні зʼявляється все більше жінок, які очолюють бізнес. Наразі у майже у кожній третій українських компаній, а це близько 449 тис. українських бізнесів, директорами є саме жінки. Про це повідомляє моніторинговий сервіс Opendatabot, пише УНН.

Деталі

"Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. Змінюються також і сфери бізнесів: так, за рік суттєво побільшало директорок айті-компаній, сільгоспсфери та будівельних бізнесів. Загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки", - ідеться у повідомленні.

Зміни відбуваються і в традиційно "чоловічих" сферах. Зокрема, за рік кількість жінок-директорок у сфері IT зросла на 69%, очільниць бізнесу у сільському господарстві – на 25%, а у компаніях , що займаються будівництвом – на 17%.

Як повідомляє Opendatabot, загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів - це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає.

Наразі жінки-директори переважають у таких сферах, як:

освіта - 70% жінок на чолі компаній;

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 58%;

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг - 58%;

туризм - 57%.

"Найбільше у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% - на Луганщині. Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині - +24%, Хмельниччині - +18%, та +11% на Київщині", - повідомляє Opendatabot.

Українці накопичили понад 164 тисячі нових боргів за три місяці: названо причину