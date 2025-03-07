Каждый третий бизнес в Украине возглавляют женщины: какие отрасли лидируют
Киев • УНН
449 тысяч украинских компаний имеют женщин-директоров, что составляет треть всех бизнесов. Наибольший рост женщин-руководителей наблюдается в IT-сфере (+69%), сельском хозяйстве (+25%) и строительстве (+17%).
В Украине появляется все больше женщин, которые возглавляют бизнес. В настоящее время в почти каждой третьей украинской компании, а это около 449 тыс. украинских бизнесов, директорами являются именно женщины. Об этом сообщает мониторинговый сервис Opendatabot, пишет УНН.
Детали
"Директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. Меняются также и сферы бизнесов: за год существенно увеличилось количество директорок айти-компаний, сельскохозяйственной сферы и строительных бизнесов. В целом в настоящее время каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины", - говорится в сообщении.
Изменения происходят и в традиционно "мужских" сферах. В частности, за год количество женщин-директоров в сфере IT увеличилось на 69%, руководительниц бизнеса в сельском хозяйстве – на 25%, а в компаниях, занимающихся строительством – на 17%.
Как сообщает Opendatabot, в целом в настоящее время женщины возглавляют около 449 тыс. украинских бизнесов - это почти каждая третья компания. С начала полномасштабного вторжения доля женщин-директоров стабильно растет.
В настоящее время женщины-директора преобладают в таких сферах, как:
- образование - 70% женщин во главе компаний;
- государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - 58%;
- деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений - 58%;
- туризм - 57%.
"Больше всего в прифронтовых областях: в 37% компаний на Донетчине, 35% бизнесов на Херсонщине и 34% - на Луганщине. Также существенно увеличилось количество директорок на Полтавщине - +24%, Хмельнитчине - +18%, и +11% на Киевщине", - сообщает Opendatabot.
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