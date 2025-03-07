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Більшість українок все ще чекають привітань на 8 березня: результати опитування

Київ • УНН

 • 13172 перегляди

61% українок очікують на привітання з 8 березня, з них 35% хочуть подарунків від найближчих. За даними опитування Rakuten Viber, 25% жінок не чекають жодних привітань.

Більшість українок все ще чекають привітань на 8 березня: результати опитування

61% українок очікують на привітання з 8 березня. З них 35% чекають подарунків тільки від найближчих, а 16% — лише усних привітань і повідомлень. На це вказують результати опитування Rakuten Viber, пише УНН.

Деталі

До Міжнародного жіночого дня Rakuten Viber запитав українок, чи очікують вони на привітання. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 37 тисяч респонденток.

Результати опитування показали, що більшість (61%) очікують на привітання з 8 березня. Серед них 35% чекають подарунків тільки від найближчих, а 16% — на усні привітання і повідомлення.

Водночас 25% українок не очікують жодних привітань. 

Цього року статистика майже не змінилася в порівнянні з 2024 роком. Ось як розподілилися відповіді:

• 35% очікують подарунків тільки від найближчих (34% у 2024 році).

• 25% не очікують привітань (24% у 2024 році).

• 16% очікують лише усні привітання та повідомлення (14% у 2024 році).

• 14% вважають донат найкращим привітанням (13% у 2024 році).

• 10% очікують подарунків від близьких, а також на роботі чи в навчальних закладах (15% у 2024 році).

Доповнення

Дослідження проводилося анонімно у онлайн форматі. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респонденток віком до 45.

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