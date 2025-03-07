Большинство украинок все еще ждут поздравлений на 8 марта: результаты опроса
Киев • УНН
61% украинок ожидают поздравлений с 8 марта, из них 35% хотят подарков от близких. По данным опроса Rakuten Viber, 25% женщин не ждут никаких поздравлений.
61% украинок ожидают поздравлений с 8 марта. Из них 35% ждут подарков только от близких, а 16% — лишь устных поздравлений и сообщений. На это указывают результаты опроса Rakuten Viber, пишет УНН.
Детали
К Международному женскому дню Rakuten Viber спросил украинок, ожидают ли они поздравлений. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 37 тысяч респонденток.
Результаты опроса показали, что большинство (61%) ожидают поздравлений с 8 марта. Среди них 35% ждут подарков только от близких, а 16% — на устные поздравления и сообщения.
В то же время 25% украинок не ожидают никаких поздравлений.
В этом году статистика почти не изменилась по сравнению с 2024 годом. Вот как распределились ответы:
• 35% ожидают подарков только от близких (34% в 2024 году).
• 25% не ожидают поздравлений (24% в 2024 году).
• 16% ожидают лишь устные поздравления и сообщения (14% в 2024 году).
• 14% считают донат лучшим поздравлением (13% в 2024 году).
• 10% ожидают подарков от близких, а также на работе или в учебных заведениях (15% в 2024 году).
Дополнение
Исследование проводилось анонимно в онлайн формате. Ключевая возрастная группа — 34-45 лет, более 50% респонденток в возрасте до 45.
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