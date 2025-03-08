В ВСУ более 70 тысяч женщин, пятеро получили звание Героя Украины - Сырский
Киев • УНН
В ВСУ служат более 70 тысяч женщин, из них почти 20 тысяч на боевых должностях. Пятерым женщинам-военным присвоено звание Героя Украины, трое из них - посмертно.
В Вооруженных Силах Украины сегодня несут службу и работают более 70 тысяч женщин, из них почти 20 тысяч - на боевых должностях. Пять женщин-военных удостоены звания Герой Украины, из них трое - посмертно. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
"Сегодня Международный день борьбы за права женщин. В реалиях современной войны украинские женщины взяли в руки оружие и сражаются, отстаивая независимость нашего государства вместе с мужчинами", - написал Сырский в Telegram 8 марта.
Он сообщил, что "в Вооруженных Силах Украины сегодня несут службу и работают в условиях военного положения более 70 тысяч женщин, из них почти 20 тысяч - на боевых должностях".
"За время войны статус участниц боевых действий получили более 20 тысяч женщин-военнослужащих. Отмечены государственными наградами - почти полторы тысячи. Пять женщин-военных удостоены высшего звания, Герой Украины. Из них трое - посмертно", - написал Сырский.
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Дополнение
Президент Владимир Зеленский своим указом №144 присвоил парамедикине Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно. Ирина Цыбух погибла 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении.