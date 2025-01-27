В Минобороны рассказали, какие специальности выбирают женщины, присоединяющиеся к Силам обороны через рекрутинг
Киев • УНН
Через центры рекрутинга к Силам обороны присоединилось более 8 тысяч кандидатов, из которых 20% - женщины. Больше всего женщин выбирают штабные должности (24%) и медицинские специальности (22%).
С начала работы центров рекрутинга украинской армии 36 760 граждан получили консультации по поступлению на военную службу. 8 053 из них уже стали кандидатами в Силы обороны, 20% из которых - женщины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
По данным Министерства обороны, рекрутинговые центры демонстрируют высокий уровень привлечения женщин в разных регионах страны. Самые высокие показатели среди женщин-кандидатов зафиксированы в Черновицкой (46%), Хмельницкой (42%), Тернопольской (38%), Ровенской (33%), Черниговской (31%), Одесской (29%), Сумской (27%) областях, а также в онлайн-центре рекрутинга этот показатель составляет 37%.
Количество женщин, которые присоединяются к Силам обороны через центры рекрутинга, демонстрирует их активное участие в защите страны. Женщины активно занимают штабные, медицинские и боевые должности, в частности в сфере БпЛА. Это еще раз подтверждает, что украинское войско предоставляет возможности для всех, кто желает внести вклад в нашу общую победу
Распределение по группам военных специальностей среди женщин, которые присоединились к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии по состоянию на 25 января 2025 года:
- штабные должности - 24%
- боевые медики, медсестры, врачи - 22%
- специальности, связанные с БпЛА - 13%
- повара - 12%
- стрелковые специальности - 6%
- связь и кибербезопасность - 6%
- психологи - 3%
Напомним
1319 украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ на прошлой неделе, что вдвое больше предыдущего периода. С начала работы центров консультации получили 34 055 человек, из которых 7550 стали кандидатами в Силы обороны.