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Понад 1 300 українців звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ за тиждень

Понад 1 300 українців звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ за тиждень

Київ • УНН

 • 26653 перегляди

1319 українців звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ минулого тижня, що вдвічі більше за попередній період. З початку роботи центрів консультації отримали 34 055 осіб, з яких 7550 стали кандидатами до Сил оборони.

1 319 українців звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ минулого тижня з питаннями щодо служби. Це майже вдвічі більше, ніж за попередній тиждень, коли кількість звернень становила 717. Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає УНН

Деталі

"Таке зростання інтересу до рекрутингу свідчить про високу свідомість та готовність наших громадян захищати країну. Кожне звернення - не просто цифра, а реальна людина, яка виявляє реальну зацікавленість служити у війську", - зазначив Мельник.

З початку роботи центрів консультацій отримали 34 055 осіб, і 7 550 з них уже стали кандидатами до Сил оборони.

Найбільше звернень до рекрутингових центрів надходить з Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та Києва. Наразі в ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та СБУ є понад 10 000 вакансій. Важливо зазначити, що в рекрутингових центрах не вручаються, а консультації конфіденційні.

Нагадаємо

Ще у листопаді 2024 року головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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