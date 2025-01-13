Понад 1 300 українців звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ за тиждень
Київ • УНН
1319 українців звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ минулого тижня, що вдвічі більше за попередній період. З початку роботи центрів консультації отримали 34 055 осіб, з яких 7550 стали кандидатами до Сил оборони.
1 319 українців звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ минулого тижня з питаннями щодо служби. Це майже вдвічі більше, ніж за попередній тиждень, коли кількість звернень становила 717. Про це повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, передає УНН.
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"Таке зростання інтересу до рекрутингу свідчить про високу свідомість та готовність наших громадян захищати країну. Кожне звернення - не просто цифра, а реальна людина, яка виявляє реальну зацікавленість служити у війську", - зазначив Мельник.
З початку роботи центрів консультацій отримали 34 055 осіб, і 7 550 з них уже стали кандидатами до Сил оборони.
Найбільше звернень до рекрутингових центрів надходить з Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та Києва. Наразі в ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та СБУ є понад 10 000 вакансій. Важливо зазначити, що в рекрутингових центрах не вручаються, а консультації конфіденційні.
Нагадаємо
Ще у листопаді 2024 року головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.