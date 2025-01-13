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Более 1 300 украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ за неделю

Более 1 300 украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ за неделю

Киев  •  УНН

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1319 украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ на прошлой неделе, что вдвое больше предыдущего периода. С начала работы центров консультации получили 34 055 человек, из которых 7550 стали кандидатами в Силы обороны.

1 319 украинцев обратились в центры рекрутинга ВСУ на прошлой неделе с вопросами о службе. Это почти вдвое больше, чем за предыдущую неделю, когда количество обращений составило 717. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, передает УНН

Детали

"Такой рост интереса к рекрутингу свидетельствует о высоком сознании и готовности наших граждан защищать страну. Каждое обращение - не просто цифра, а реальный человек, который проявляет реальную заинтересованность служить в армии", - отметил Мельник.

С начала работы центров консультации получили 34 055 человек, и 7 550 из них уже стали кандидатами в Силы обороны.

Больше всего обращений в рекрутинговые центры поступает из Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и Киева. Сейчас в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ есть более 10 000 вакансий. Важно отметить, что в рекрутинговых центрах не вручаются, а консультации конфиденциальные.

Напомним

Еще в ноябре 2024 года главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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