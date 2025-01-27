У Міноборони розповіли, які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони через рекрутинг
Київ • УНН
Через центри рекрутингу до Сил оборони приєдналося понад 8 тисяч кандидатів, з яких 20% - жінки. Найбільше жінок обирають штабні посади (24%) та медичні спеціальності (22%).
З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу. 8 053 з них вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з яких – жінки. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
Деталі
За даними Міністерства оборони, рекрутингові центри демонструють високий рівень залучення жінок у різних регіонах країни. Найвищі показники серед жінок-кандидатів зафіксовано в Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%) , Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеські (29%), Сумській (27%) областях, а також в онлайн-центрі рекрутингу цей показник становить 37%.
Кількість жінок, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу, демонструє їхню активну участь у захисті країни. Жінки активно займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БпЛА. Це ще раз підтверджує, що українське військо надає можливості для всіх, хто бажає зробити внесок у нашу спільну перемогу
Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:
- штабні посади – 24%
- бойові медики, медсестри, лікарі – 22%
- спеціальності, пов'язані з БпЛА – 13%
- кухарі – 12%
- стрілецькі спеціальності – 6%
- зв'язок та кібербезпека – 6%
- психологи – 3%
Нагадаємо
1319 українців звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ минулого тижня, що вдвічі більше за попередній період. З початку роботи центрів консультації отримали 34 055 осіб, з яких 7550 стали кандидатами до Сил оборони.