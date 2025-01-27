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У Міноборони розповіли, які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони через рекрутинг

У Міноборони розповіли, які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони через рекрутинг

Київ • УНН

 • 39426 перегляди

Через центри рекрутингу до Сил оборони приєдналося понад 8 тисяч кандидатів, з яких 20% - жінки. Найбільше жінок обирають штабні посади (24%) та медичні спеціальності (22%).

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу. 8 053 з них вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з яких – жінки. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Деталі 

За даними Міністерства оборони, рекрутингові центри демонструють високий рівень залучення жінок у різних регіонах країни. Найвищі показники серед жінок-кандидатів зафіксовано в Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%) , Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеські (29%), Сумській (27%) областях,  а також в онлайн-центрі рекрутингу цей показник становить 37%.

Кількість жінок, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу, демонструє їхню активну участь у захисті країни. Жінки активно займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БпЛА. Це ще раз підтверджує, що українське військо надає можливості для всіх, хто бажає зробити внесок у нашу спільну перемогу

– зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

- штабні посади – 24%

- бойові медики, медсестри, лікарі – 22%

- спеціальності, пов'язані з БпЛА – 13%

- кухарі – 12%

- стрілецькі спеціальності – 6%

- зв'язок та кібербезпека – 6%

- психологи – 3%

Нагадаємо

1319 українців звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ минулого тижня, що вдвічі більше за попередній період. З початку роботи центрів консультації отримали 34 055 осіб, з яких 7550 стали кандидатами до Сил оборони.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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