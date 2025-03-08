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У ЗСУ понад 70 тисяч жінок, п'ять отримали звання Героя України - Сирський

Київ • УНН

 • 17610 перегляди

У ЗСУ служать понад 70 тисяч жінок, з них майже 20 тисяч на бойових посадах. П'ятьом жінкам-військовим присвоєно звання Героя України, троє з них - посмертно.

У ЗСУ понад 70 тисяч жінок, п'ять отримали звання Героя України - Сирський

У Збройних Силах України сьогодні несуть службу та працюють понад 70 тисяч жінок, із них майже 20 тисяч - на бойових посадах. П’ять жінок-військових вшановані званням Герой України, із них троє - посмертно. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок. У реаліях сучасної війни українські жінки взяли до рук зброю і воюють, виборюючи незалежність нашої держави разом з чоловіками", - написав Сирський у Telegram 8 березня.

Він повідомив, що "у Збройних Силах України сьогодні несуть службу та працюють в умовах воєнного стану понад 70 тисяч жінок, із них майже 20 тисяч - на бойових посадах".

"За час війни отримали статус учасниць бойових дій понад 20 тисяч жінок-військовослужбовиць. Відзначені державними нагородами - майже півтори тисячі. П’ять жінок-військових вшановані найвищим званням, Герой України. Із них троє - посмертно", - написав Сирський.

У Міноборони розповіли, які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони через рекрутинг27.01.25, 18:26 • 39565 переглядiв

Доповнення

Президент Володимир Зеленський своїм указом №144 присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно. Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку.

Анна Мурашко

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