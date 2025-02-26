Зеленський присвоїв парамедикині Цибух звання Героя України посмертно
Київ • УНН
Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з орденом "Золота Зірка" Ірині Цибух посмертно. Парамедикиня батальйону "Госпітальєри" загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку.
Президент Володимир Зеленський своїм указом №144 присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно. Про це повідомляє Офіс президента, пише УНН.
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Цибух Ірині Володимирівні - громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" (посмертно)
Звання Ірині Цибух присвоено за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо
Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку.
Цибух - колишня журналістка "Суспільного". З початку вторгнення долучилася до батальйону "Госпітальєри". 16 листопада 2023 року отримала орден "За заслуги".
Загинула Ірина "Чека" Цибух - парамедикиня батальйону "Госпітальєри"30.05.24, 12:59 • 27034 перегляди