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Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
17:49 • 10274 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
17:44 • 8428 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
16:41 • 33242 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

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Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 69585 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 89847 просмотра

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Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 114192 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

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25 февраля, 17:37 • 117660 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

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Зеленский присвоил парамедику Цыбух звание Героя Украины посмертно

Зеленский присвоил парамедику Цыбух звание Героя Украины посмертно

Киев  •  УНН

 • 1843 просмотра

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Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда» Ирине Цыбух посмертно. Парамедик батальона «Госпитальеры» погибла 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении.

Президент Владимир Зеленский своим указом №144 присвоил парамедику Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно. Об этом сообщает Офис президента, пишет УНН.

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Цыбух Ирине Владимировне - общественному деятелю, руководительнице экипажа добровольческого батальона «Госпитальеры» (посмертно)

 - говорится в тексте указа.

Звание Ирине Цыбух присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним,

Ирина Цыбух погибла 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении.

Цыбух - бывшая журналистка «Суспільного». С начала вторжения присоединилась к батальону «Госпитальеры». 16 ноября 2023 года получила орден «За заслуги».

Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"30.05.24, 12:59 • 27010 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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