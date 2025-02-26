Зеленский присвоил парамедику Цыбух звание Героя Украины посмертно
Киев • УНН
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда» Ирине Цыбух посмертно. Парамедик батальона «Госпитальеры» погибла 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении.
Президент Владимир Зеленский своим указом №144 присвоил парамедику Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно. Об этом сообщает Офис президента, пишет УНН.
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Цыбух Ирине Владимировне - общественному деятелю, руководительнице экипажа добровольческого батальона «Госпитальеры» (посмертно)
Звание Ирине Цыбух присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним,
Ирина Цыбух погибла 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении.
Цыбух - бывшая журналистка «Суспільного». С начала вторжения присоединилась к батальону «Госпитальеры». 16 ноября 2023 года получила орден «За заслуги».
Погибла Ирина "Чека" Цыбух-парамедикиня батальона "Госпитальеры"30.05.24, 12:59 • 27010 просмотров