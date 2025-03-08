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Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

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8 березня: Міжнародний день боротьби за права жінок, День землевпорядника України

Київ • УНН

 • 21483 перегляди

8 березня світ відзначає Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир, а також День землевпорядника України. Цього дня також вшановують пам'ять святого Теофілакта та відзначають День по батькові.

8 березня: Міжнародний день боротьби за права жінок, День землевпорядника України

Сьогодні, 8 березня, світ відзначає Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир — день, що символізує боротьбу жінок за рівні права, гідні умови праці, доступ до освіти та свободу вибору, пише УНН

Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир 

Це свято як нагадування про те, скільки ще потрібно зробити для досягнення рівності в суспільстві, а також про важливість сприяння мирним процесам у світі. Цей день був офіційно ухвалений ООН у 1977 році, коли Генеральна Асамблея закликала держави-члени відзначати його як день боротьби за права жінок і мир у всьому світі. Однак у багатьох країнах свято часто спрощують до "Міжнародного жіночого дня", що відволікає від його справжнього значення.

Історія цього дня почалася ще в 1908 році, коли жінки вийшли на вулиці Нью-Йорка, вимагаючи скорочення робочого дня, кращих умов праці та виборчого права. У 1910 році Клара Цеткін запропонувала відзначати Міжнародний жіночий день, щоб привернути увагу до боротьби за рівноправність.

Сьогодні, як і раніше, жінки продовжують доводити свою силу та незламність. В Україні тисячі жінок служать у війську, працюють у волонтерських ініціативах, відстоюють права людини, ведуть бізнес і створюють інновації. Їхні досягнення є надихаючим прикладом для всього світу.

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День землевпорядника України 

Це професійне свято, яке відзначається у другу суботу березня. В цей день вітання отримують фахівці, які працюють у галузі розподілу земельних ресурсів, маючи справу з одним із найбільших багатств держави – землею.

Незважаючи на те, що професія землевпорядника може бути невідомою широкому загалу, її значення важко переоцінити. Кращі фахівці цієї галузі отримують нагороди та премії за свою важливу працю, адже їх діяльність безпосередньо впливає на забезпечення ефективного використання земельних ресурсів України.

Тож цей день – це нагода подякувати всім тим, хто віддає свої знання та професіоналізм для того, щоб земля служила на благо нашої країни.

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День по батькові

Це незвичне свято відзначається в честь батька, імені його батька або просто на знак поваги до головного члена родини. Це свято є своєрідним виразом шанування сімейних традицій, а також нагадуванням про роль батька в житті кожної людини.

Хоча День по батькові не є офіційним святом, він набуває популярності серед тих, хто хоче віддати шану своїм батькам, підкреслити важливість їхньої підтримки та любові. 

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Церковні свята 

Сьогодні церква вшановує пам’ять святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського. Святитель Теофілакт був видатним церковним діячем, відомим своєю вірою, стійкістю та відданістю Христу у часи переслідувань.

Святий Феофілакт, єпископ Нікомідійський, народився близько 765 року в бідній родині. Він став монахом і духовним учнем святителя Тарасія. Після висвячення в єпископи, Феофілакт активно працював на благо Церкви, заснував лікарню для хворих і допомагав нужденним. Під час гонінь на ікони, він виступив на захист віри, за що був засланий у фортецю, де провів близько 30 років. Святитель помер близько 840 року. Його мощі були перенесені до Нікомідії, де спочили в храмі святих Косми і Даміана.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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