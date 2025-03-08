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8 марта: Международный день борьбы за права женщин, День землевпорядника Украины

Киев • УНН

 • 21474 просмотра

8 марта мир отмечает Международный день борьбы за права женщин и международный мир, а также День землевпорядника Украины. В этот день также почитают память святого Теофилакта и отмечают День отца.

8 марта: Международный день борьбы за права женщин, День землевпорядника Украины

Сегодня, 8 марта, мир отмечает Международный день борьбы за права женщин и международный мир — день, который символизирует борьбу женщин за равные права, достойные условия труда, доступ к образованию и свободу выбора, пишет УНН

Международный день борьбы за права женщин и международный мир 

Этот праздник является напоминанием о том, сколько еще нужно сделать для достижения равенства в обществе, а также о важности содействия мирным процессам в мире. Этот день был официально утвержден ООН в 1977 году, когда Генеральная Ассамблея призвала государства-члены отмечать его как день борьбы за права женщин и мир во всем мире. Однако во многих странах праздник часто упрощают до "Международного женского дня", что отвлекает от его истинного значения.

История этого дня началась еще в 1908 году, когда женщины вышли на улицы Нью-Йорка, требуя сокращения рабочего дня, лучших условий труда и избирательного права. В 1910 году Клара Цеткин предложила отмечать Международный женский день, чтобы привлечь внимание к борьбе за равноправие.

Сегодня, как и прежде, женщины продолжают доказывать свою силу и несгибаемость. В Украине тысячи женщин служат в армии, работают в волонтерских инициативах, отстаивают права человека, ведут бизнес и создают инновации. Их достижения являются вдохновляющим примером для всего мира.

Большинство украинок все еще ждут поздравлений на 8 марта: результаты опроса07.03.25, 12:08 • 13171 просмотр

День землевпорядника Украины 

Это профессиональный праздник, который отмечается во вторую субботу марта. В этот день поздравления получают специалисты, работающие в области распределения земельных ресурсов, имея дело с одним из величайших богатств государства – землей.

Несмотря на то, что профессия землевпорядника может быть неизвестна широкой публике, ее значение трудно переоценить. Лучшие специалисты этой области получают награды и премии за свою важную работу, ведь их деятельность непосредственно влияет на обеспечение эффективного использования земельных ресурсов Украины.

Так что этот день – это повод поблагодарить всех тех, кто отдает свои знания и профессионализм для того, чтобы земля служила на благо нашей страны.

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День отца

Этот необычный праздник отмечается в честь отца, имени его отца или просто в знак уважения к главному члену семьи. Этот праздник является своеобразным выражением почитания семейных традиций, а также напоминанием о роли отца в жизни каждого человека.

Хотя День отца не является официальным праздником, он набирает популярность среди тех, кто хочет отдать дань уважения своим родителям, подчеркнуть важность их поддержки и любви. 

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус01.03.25, 18:47 • 126822 просмотра

Церковные праздники 

Сегодня церковь почитает память святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никадимийского. Святитель Теофилакт был выдающимся церковным деятелем, известным своей верой, стойкостью и преданностью Христу в времена гонений.

Святой Феофилакт, епископ Никомидийский, родился около 765 года в бедной семье. Он стал монахом и духовным учеником святителя Тарасия. После рукоположения в епископы, Феофилакт активно работал на благо Церкви, основал больницу для больных и помогал нуждающимся. Во время гонений на иконы, он выступил на защиту веры, за что был сослан в крепость, где провел около 30 лет. Святитель умер около 840 года. Его мощи были перенесены в Никомидию, где покоятся в храме святых Космы и Дамиана.

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