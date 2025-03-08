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Популярність 8 березня в Україні впала більш ніж удвічі за останні 8 років - опитування

Київ • УНН

 • 26661 перегляди

Згідно з опитуванням КМІС, лише 23% українців вважають 8 березня улюбленим святом порівняно з 49% у 2017 році. Найпопулярнішими святами залишаються Різдво та Великдень, які відзначають близько 70% населення.

Популярність 8 березня в Україні впала більш ніж удвічі за останні 8 років - опитування

Популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня серед українців в останні роки зменшується. Наразі це свято своїм улюбленим є для 23% опитаних, у 2017 році цей показник був у 49%. Про це йдеться в результатах опитування КМІС, яке проведено 4-9 лютого, передає УНН.

Деталі

"Ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня погіршилося, його популярність в останні роки зменшується. Якщо ще у 2017 році це свято було одним з найбільш улюблених, його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%), то зараз лише кожний четвертий (23%)", - ідеться в результатах опитування.

Популярність 8 березня постійно знижувалася – з 49% у 2017 році до 21% у 2024 році. Однак у 2025 році зафіксоване незначне (в рамках похибки вибірки) зростання – до 23%.

Повідомляється, що це може свідчити про певне стабілізування ставлення до свята після періоду різкого падіння.

Попри загальне зниження, воно залишається важливим для частини суспільства. Є також певна регіональна диференціація за регіоном, в якому респондент проживав до початку повномасштабної війни: на Заході свято популярне серед 6% населення, в Центрі серед 24%, на Півдні – 32% і на Сході – 40%. Стать і вік не впливають на популярність цього свята.

Рівні права та можливості на ринку праці: як українські жінки руйнують гендерні стереотипи 07.03.25, 17:50 • 23861 перегляд

Найпопулярніші свята 2025 року

В опитуванні зазначається, що загалом українці ставляться до свят з любов‘ю та повагою, тільки 1% опитаних не ставиться до яких-небудь офіційних свят, як до важливих або улюблених.

"Більшість населення України (приблизно 70%) святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України 54%, Новий рік (50%) і День захисників і захисниць України (44%)", - йдеться в повідомленні.

Довідка

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 4-9 лютого провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус".
Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

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Доповнення

8 березня, світ відзначає Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир - день, що символізує боротьбу жінок за рівні права, гідні умови праці, доступ до освіти та свободу вибору.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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