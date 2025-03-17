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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

Київ • УНН

 • 148881 перегляди

17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника, в Ірландії - День Святого Патрика. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

Сьогодні, 17 березня, в Україні відзначають День мобілізаційного працівника. Це професійне свято працівників, які відповідають за мобілізаційну підготовку, комплектування військ особовим складом та матеріально-технічне забезпечення мобілізаційних заходів.

День мобілізаційного працівника

Свято було встановлене наказом міністра оборони України ще у 2000 році, коли його дату було визначено на 14 вересня. Однак у 2017 році вона була змінена на 17 березня відповідно до наказу міністра оборони №497.

Мобілізаційні органи відіграють ключову роль у підтримці обороноздатності країни, здійснюючи облік військовозобов’язаних, організацію призову та мобілізації. У цей день керівництво держави та Збройних Сил України традиційно вітає мобілізаційних працівників, а найбільш відзначених нагороджують грамотами, подяками, пам’ятними відзнаками та грошовими преміями.

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День Святого Патрика

Це національне свято Ірландії, присвячене її покровителю – святому Патрику, який, за легендою, приніс християнство на острів. Святий Патрик жив у IV–V столітті та був місіонером, який проповідував серед ірландців.

Вважається, що він використовував трилисту конюшину як символ Святої Трійці, тому вона стала одним із головних символів свята. У цей день в Ірландії та багатьох країнах світу проходять паради, фестивалі та народні гуляння.

Люди одягаються в зелений одяг – колір, що асоціюється з Ірландією та святим Патриком. У деяких містах річки та фонтани фарбують у зелений колір, а в пабах і будинках традиційно вживають ірландські страви та напої. Традиційною стравою в цей день є капуста з беконом або солониною. 

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Створено Українську Центральну Раду, 1917

17 березня 1917 року в Києві була створена Українська Центральна Рада – представницький орган українського національного руху, який згодом став керівним центром боротьби за автономію та незалежність України.

Очолив Центральну Раду історик і громадський діяч Михайло Грушевський. До її складу увійшли представники українських політичних партій, громадських організацій, кооперативного руху, наукових і культурних товариств.

Спочатку Рада виступала за автономію України у складі Російської республіки, однак після загострення політичної ситуації та більшовицького перевороту взяла курс на повну незалежність.

Протягом 1917–1918 років Центральна Рада ухвалила чотири Універсали, які визначили політичний статус України. 22 січня 1918 року Третій Універсал проголосив Українську Народну Республіку, а Четвертий – повну незалежність УНР.

Однак через військовий тиск більшовиків та внутрішні труднощі Центральна Рада втратила вплив і була розпущена в квітні 1918 року після приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського.

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Відзначення цієї дати нагадує про важливість національного самовизначення, боротьби за суверенітет та необхідність збереження демократичних принципів у державотворчих процесах. Це також можливість вшанувати діячів, які стояли за незалежної України, та нагадати суспільству про історичні уроки, актуальні й сьогодні.

Вшанування памʼяті преподобного Олексія, чоловіка Божого та мученика Марина

Святий Олексій, чоловік Божий, є одним із найбільш шанованих подвижників християнства. Його життєвий шлях – це приклад самозречення, смирення та відданості Богові. Народжений у знатній римській родині, він ще з юності прагнув духовного життя, але на вимогу батьків одружився.

У день весілля він таємно покинув дім і вирушив у мандри, зрікшись багатства та мирських радощів. Довгі роки Олексій жив при церкві в Едесі, де його молитви були почуті Богом.

Коли його почали шанувати як праведника, він повернувся до Риму та оселився в батьківському домі, залишаючись невпізнаним і терплячи приниження.

Перед смертю святий залишив письмове свідчення свого життя, яке відкрило його справжню особу. Його тіло з почестями поховали в храмі святого Воніфатія. Святого Олексія шанують як покровителя скромності, духовного подвигу та молитви. Його приклад надихає на смирення, терпіння та вірність Богові.

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Мученик Марин був ранньохристиянським воїном, який постраждав за віру в Христа в часи гонінь на християн. Він відмовився приносити жертву язичницьким богам, за що зазнав тортур і прийняв мученицьку смерть.

У цей день віряни моляться святому Олексію про смирення та духовне очищення, а мученику Марину – про зміцнення у вірі та подолання труднощів. За новим церковним календарем в цей день іменини відзначають Олексій, Павло, Макар, Віктор, Олександр, Гавриїл.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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