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На Миколаївщині під час будівництва фортифікацій виявили поховання VI-V століть до нашої ери

Київ • УНН

 • 27371 перегляди

Військові 123 бригади ТрО на Миколаївщині виявили архаїчний могильник VI-V ст. до н.е. під час будівництва фортифікацій. Знайдено іонійську амфору, корінфську ойнохою та рештки кісток.

На Миколаївщині під час будівництва фортифікацій виявили поховання VI-V століть до нашої ери

На Миколаївщині під час робіт із будівництва фортифікаційних споруд на півдні України, бійці 123 бригади територіальної оборони натрапили на сенсаційну археологічну знахідку. Про це повідомляє 123 бригада тероборони ЗСУ, пише УНН.

Під час будівництва фортифікаційних споруд на півдні України, звичайні земельні роботи обернулися сенсаційною археологічною знахідкою

- -йдеться у дописі.

За інформацією, водій екскаватора Микола виявив невелику амфору, після чого звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони вирішили передати знахідку до музею "Старофлотські казарми" в Миколаєві.

Експерти музею, проаналізувавши знахідку, встановили, що це іонійська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях і розміщувалася в могилах. Місце, де бійці проводили фортифікаційні роботи, виявилося архаїчним могильником, що датується 6-5 століттями до нової ери

 - йдеться в дописі.

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Окрім амфори, була знайдена ще одна значна знахідка – корінфська посудина ойнохоя, грецький глечик, що використовувався для розливання вина під час симпосіїв – ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції, що супроводжувався буйними веселощами — важлива складова чоловічого дозвілля. 

Це ритуальні речі, створені спеціально для поховань, привезені з Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих

- пояснив Олександр, колишній археолог, викладач Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а нині військовослужбовець.

Також разом з артефактами були передані рештки кісток похованих людей. Ці знахідки мають велике значення для вивчення історії південного регіону України та допомагають краще зрозуміти побут і звичаї давніх цивілізацій.

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