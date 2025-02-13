Спроба вивезення скіфських та сарматських артефактів до Німеччини: на Буковині судитимуть харків’янку

Прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної жительки Харківщини за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, пише УНН.

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Зазначається, що обвинувачена, використовуючи послуги міжнародної поштової доставки, намагалася під виглядом звичайних сувенірів переправити до Німеччини культурні цінності.

При цьому водій компанії з міжнародних відправлень, не підозрюючи, що в його транспортному засобі знаходяться культурні цінності, при спробі перетину кордону України з Румунією через пункт пропуску "Порубне-Сірет" подав митну декларацію, вказавши, що не перевозить заборонених для вивезення з України товарів або таких, що підлягають обов'язковому декларуванню.

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Однак під час митного огляду багажного відділення автомобіля було виявлено та вилучено 124 археологічні предмети.

За висновками експертів, з вилучених артефактів 83 є культурними цінностями різних епох, зокрема: прикраси, хрестики, амулети, ремінні пряжки, фібули, наконечники стріл, голки, застібки та інші предмети побуту та культури періодів Київської Русі, Римської імперії, Скіфів, Сарматів, Черняхівської та Пеньківської культур, а також часів Середньовіччя та Вікінгів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області.

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