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Спроба вивезення скіфських та сарматських артефактів до Німеччини: на Буковині судитимуть харків’янку

Спроба вивезення скіфських та сарматських артефактів до Німеччини: на Буковині судитимуть харків’янку

Київ • УНН

 • 108589 перегляди

На Буковині затримали харків'янку, яка намагалася відправити до Німеччини 83 археологічні цінності різних епох. Серед артефактів - предмети часів Скіфів, Сарматів, Київської Русі та Середньовіччя.

Прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної жительки Харківщини за фактом закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що обвинувачена, використовуючи послуги міжнародної поштової доставки, намагалася під виглядом звичайних сувенірів переправити до Німеччини культурні цінності.

При цьому водій компанії з міжнародних відправлень, не підозрюючи, що в його транспортному засобі знаходяться культурні цінності, при спробі перетину кордону України з Румунією через пункт пропуску "Порубне-Сірет" подав митну декларацію, вказавши, що не перевозить заборонених для вивезення з України товарів або таких, що підлягають обов'язковому декларуванню.

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Однак під час митного огляду багажного відділення автомобіля було виявлено та вилучено 124 археологічні предмети.

За висновками експертів, з вилучених артефактів 83 є культурними цінностями різних епох, зокрема: прикраси, хрестики, амулети, ремінні пряжки, фібули, наконечники стріл, голки, застібки та інші предмети побуту та культури періодів Київської Русі, Римської імперії, Скіфів, Сарматів, Черняхівської та Пеньківської культур, а також часів Середньовіччя та Вікінгів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області.

Нагадаємо

Правоохоронці запобігли незаконному продажу рідкісних прикрас часів Великого переселення народів. Артефакти, що належали знаті варварських королівств, передадуть до Національного музею історії України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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