В Україні хотіли пустити з молотка унікальні артефакти IV-V століття: відкрито провадження

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Київ • УНН

 • 35572 перегляди

Правоохоронці запобігли незаконному продажу рідкісних прикрас часів Великого переселення народів. Артефакти, що належали знаті варварських королівств, передадуть до Національного музею історії України.

Правоохоронці запобігли незаконному продажу рідкісних прикрас часів Великого переселення народів, артефакти, що належали знаті варварських королівств і яких не має у жодному музею світу, передадуть до Національного музею історії України, повідомили у ГУНП у Києві у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Серед того, що намагалися продати через аукціон, були фрагменти чоловічого браслета, ременя та срібна фібула. Ці унікальні вироби належали знаті варварських королівств у період Великого переселення народів. Вони мають світове значення і не представлені в жодному музеї, і їх передадуть до Національного музею історії України.

Запобігти продажу цінних знахідок вдалося завдяки співпраці з провідним історичним музеєм країни. Фахівці закладу помітили оголошення на сайті для колекціонерів, де пропонували придбати артефакти, зокрема фрагмент браслета та золочене закінчення ременя з головою хижого птаха та вставкою з гранату.

Як повідомили у поліції, знайдені предмети датуються IV-V століттям і географічно пов’язані з Північною, Середньою та Східною Європою.

Жителька Кіровоградщини, за даними поліції, намагалася продати їх за безцінь.

Також встановлено факт продажу срібної фібули – застібки для одягу, прикрашеної складною ювелірною технікою.

Усі рідкісні артефакти вилучили. Наразі триває мистецтвознавча експертиза для підтвердження автентичності знахідок. Після її завершення артефакти передадуть до Національного музею історії України.

Досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 193 КК України – незаконне привласнення скарбу, що має особливу історичну чи культурну цінність.

Унікальну золоту фібулу часів Римської імперії намагались продати через аукціон14.01.25, 17:02 • 33689 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураКримінал та НП
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