В Украине хотели пустить с молотка уникальные артефакты IV-V века: открыто производство

Правоохранители предотвратили незаконную продажу редких украшений времен Великого переселения народов, артефакты, принадлежавшие знати варварских королевств и которых нет ни в одном музее мира, будут переданы в Национальный музей истории Украины, сообщили в ГУНП в Киеве в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Среди того, что пытались продать через аукцион, были фрагменты мужского браслета, ремня и серебряная фибула. Эти уникальные изделия принадлежали знати варварских королевств в период Великого переселения народов. Они имеют мировое значение и не представлены ни в одном музее, и их передадут в Национальный музей истории Украины.

Предотвратить продажу ценных находок удалось благодаря сотрудничеству с ведущим историческим музеем страны. Специалисты учреждения заметили объявление на сайте для коллекционеров, где предлагали приобрести артефакты, в том числе фрагмент браслета и золоченое окончание ремня с головой хищной птицы и вставкой из граната.

Как сообщили в полиции, найденные предметы датируются IV-V веками и географически связаны с Северной, Средней и Восточной Европой.

Жительница Кировоградской области, по данным полиции, пыталась продать их за бесценок.

Также установлен факт продажи серебряной фибулы - застежки для одежды, украшенной сложной ювелирной техникой.

Все редкие артефакты изъяты. В настоящее время проводится искусствоведческая экспертиза для подтверждения подлинности находок. После ее завершения артефакты будут переданы в Национальный музей истории Украины.

Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 193 УК Украины - незаконное присвоение клада, имеющего особую историческую или культурную ценность.

Уникальную золотую фибулу времен Римской империи пытались продать через аукцион