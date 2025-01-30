В Украине хотели пустить с молотка уникальные артефакты IV-V века: открыто производство
Киев • УНН
Правоохранители предотвратили незаконную продажу редких украшений времен Великого переселения народов. Артефакты, принадлежавшие знати варварских королевств, будут переданы в Национальный музей истории Украины.
Правоохранители предотвратили незаконную продажу редких украшений времен Великого переселения народов, артефакты, принадлежавшие знати варварских королевств и которых нет ни в одном музее мира, будут переданы в Национальный музей истории Украины, сообщили в ГУНП в Киеве в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Среди того, что пытались продать через аукцион, были фрагменты мужского браслета, ремня и серебряная фибула. Эти уникальные изделия принадлежали знати варварских королевств в период Великого переселения народов. Они имеют мировое значение и не представлены ни в одном музее, и их передадут в Национальный музей истории Украины.
Предотвратить продажу ценных находок удалось благодаря сотрудничеству с ведущим историческим музеем страны. Специалисты учреждения заметили объявление на сайте для коллекционеров, где предлагали приобрести артефакты, в том числе фрагмент браслета и золоченое окончание ремня с головой хищной птицы и вставкой из граната.
Как сообщили в полиции, найденные предметы датируются IV-V веками и географически связаны с Северной, Средней и Восточной Европой.
Жительница Кировоградской области, по данным полиции, пыталась продать их за бесценок.
Также установлен факт продажи серебряной фибулы - застежки для одежды, украшенной сложной ювелирной техникой.
Все редкие артефакты изъяты. В настоящее время проводится искусствоведческая экспертиза для подтверждения подлинности находок. После ее завершения артефакты будут переданы в Национальный музей истории Украины.
Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 193 УК Украины - незаконное присвоение клада, имеющего особую историческую или культурную ценность.
Уникальную золотую фибулу времен Римской империи пытались продать через аукцион14.01.25, 17:02 • 32142 просмотра