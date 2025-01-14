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Уникальную золотую фибулу времен Римской империи пытались продать через аукцион

Киев  •  УНН

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В Одессе предотвратили незаконную продажу редкого артефакта I-II века - золотой фибулы германских культур. Правоохранители изъяли находку стоимостью 170 тыс. грн для передачи в Национальный музей.

Редкий артефакт, который имеет исключительную историческую и культурную ценность пытался продать житель Одессы через интернет-аукцион. О попытке незаконной продажи сообщил специалист Национального музея истории Украины, правоохранители провели оперативные мероприятия.

Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Правоохранители предотвратили продажу редкого артефакта I-II века. Речь идет о уникальной фибуле I-II века, характерной для германских культур Центральной Европы и связанной с Маркоманскими войнами Римской империи. Представитель Национального музея истории Украины выяснил, что житель Одессы пытался продать артефакт на интернет-аукционе. Он сообщил в прокуратуру:

По его информации, на одном из интернет-аукционов был выставлен лот с названием «Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая» с начальной ценой 170 тыс грн.

Во время оперативных мероприятий правоохранители установили продавца и изъяли фибулу.

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Согласно сообщению прокуратуры, для подтверждения подлинности и ценности фибулы назначена искусствоведческая экспертиза.

После завершения экспертизы ценный артефакт будет передан в фонды Национального музея истории Украины для дальнейшего хранения и изучения.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося у него (ч. 1 ст. 193 УК Украины).  

Напомним,

В пункте пропуска «Краковец» пограничники обнаружили четыре старинные книги XIX-XX веков в автомобиле Mitsubishi. 30-летняя львовянка пыталась незаконно вывезти старопечатные книги из Украины.

Незаконно вывезенные из Украины ценные археологические артефакты, относящиеся к римским временам и средневековью, были переданы Нидерландами Национальному музею истории Украины для временного хранения.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураКриминал и ЧП
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