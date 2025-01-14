Унікальну золоту фібулу часів Римської імперії намагались продати через аукціон
Київ • УНН
В Одесі запобігли незаконному продажу рідкісного артефакту I-II століття - золотої фібули германських культур. Правоохоронці вилучили знахідку вартістю 170 тис. грн для передачі до Національного музею.
Рідкісний артефакт, який має виняткову історичну та культурну цінність намагався продати житель Одеси через інтернет-аукціон. Про спробу незаконного продажу повідомив фахівець Національного музею історії України, правоохоронці провели оперативні заходи.
Про це передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Правоохоронці запобігли продажу рідкісного артефакту I-II століття. Йдеться про унікальну фібулу I-II століття, характерну для германських культур Центральної Європи та пов'язану з Маркоманськими війнами Римської імперії. Представник Національного музею історії України з’ясував, що житель Одеси намагався продати артефакт на інтернет-аукціоні. Він повідомив прокуратуру:
За його інформацією, на одному з інтернет-аукціонів було виставлено лот із назвою "Золотая фибула Меровингов варвары 18,6 грамм двухпластинчатая" із початковою ціною 170 тис грн.
Під час оперативних заходів правоохоронці встановили продавця та вилучили фібулу.
Згідно з повідомленням прокуратури, для підтвердження автентичності та цінності фібули призначена мистецтвознавча експертиза.
Після завершення експертизи цінний артефакт буде передано до фондів Національного музею історії України для подальшого зберігання та вивчення.
Досудове розслідування триває у рамках кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України).
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