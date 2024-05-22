Археологічні артефакти, які були незаконно вивезені з України та перехоплені в Нідерландах, передали Національному музею історії
Київ • УНН
Незаконно вивезені з України цінні археологічні артефакти, що відносяться до римських часів і середньовіччя, були передані Нідерландами Національному музею історії України для тимчасового зберігання.
Передані Нідерландами Україні незаконно вивезені цінні археологічні артефакти зберігатимуться в Національному музеї історії України. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, пише УНН.
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Повідомляється, що 21 травня Міністерство культури та інформаційної політики України передало 8 цінних предметів археології до Національного музею історії України на тимчасове зберігання до прийняття рішення МКІП про передачу їх на постійне зберігання.
Це незаконно вивезені раніше з України та перехоплені нідерландськими митниками наконечники списів та стріл з різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя.
МКІП висловлює вдячність митним органам Нідерландів, Інспекції з інформації та спадщини Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів за прийняте рішення про повернення в Україну наших культурних цінностей. Вдячні також МЗС і Посольству України в Нідерландах за супровід справи та транспортування предметів в Україну, Офісу Генерального прокурора за вчасне вжиття заходів реагування та Національному музею історії України за фаховий експертний супровід справи
Нагадаємо
20 березня цього року директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів Альфред Рус передав Посольству України в Нідерландах ці предмети й наразі вони повернулись додому.
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