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Археологічні артефакти, які були незаконно вивезені з України та перехоплені в Нідерландах, передали Національному музею історії

Археологічні артефакти, які були незаконно вивезені з України та перехоплені в Нідерландах, передали Національному музею історії

Київ • УНН

 • 23194 перегляди

Незаконно вивезені з України цінні археологічні артефакти, що відносяться до римських часів і середньовіччя, були передані Нідерландами Національному музею історії України для тимчасового зберігання.

Передані Нідерландами Україні незаконно вивезені цінні археологічні артефакти зберігатимуться в Національному музеї історії України. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що 21 травня Міністерство культури та інформаційної політики України передало 8 цінних предметів археології до Національного музею історії України на тимчасове зберігання до прийняття рішення МКІП про передачу їх на постійне зберігання.

Це незаконно вивезені раніше з України та перехоплені нідерландськими митниками наконечники списів та стріл з різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя.

МКІП висловлює вдячність митним органам Нідерландів, Інспекції з інформації та спадщини Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів за прийняте рішення про повернення в Україну наших культурних цінностей. Вдячні також МЗС і Посольству України в Нідерландах за супровід справи та транспортування предметів в Україну, Офісу Генерального прокурора за вчасне вжиття заходів реагування та Національному музею історії України за фаховий експертний супровід справи

– сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо

20 березня цього року директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів Альфред Рус передав Посольству України в Нідерландах ці предмети й наразі вони повернулись додому.

росія вкрала та зруйнувала понад мільйон музейних об'єктів України25.04.24, 18:03 • 15437 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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