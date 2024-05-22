Археологические артефакты, которые были незаконно вывезены из Украины и перехвачены в Нидерландах, передали Национальному музею истории

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  86375 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  101294 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  102557 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  90414 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118911 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116082 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119901 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113615 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104587 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  231605 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за опасений относительно уровня ставок в США

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Грузии могут не подтвердить статус кандидата в члены ЕС, если правительство не отзовет законопроект "об иноагентах" - Foreign Policy

Грузии могут не подтвердить статус кандидата в члены ЕС, если правительство не отзовет законопроект "об иноагентах" - Foreign Policy

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Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

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Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ

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Франция не видит условий для признания Палестинского государства

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Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

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Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба

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Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  231605 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  217352 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  411029 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  395543 просмотра

Археологические артефакты, которые были незаконно вывезены из Украины и перехвачены в Нидерландах, передали Национальному музею истории

Незаконно вывезенные из Украины ценные археологические артефакты, относящиеся к римским временам и Средневековью, были переданы Нидерландами Национальному музею истории Украины для временного хранения.

Культура •   •  2984 просмотра
Археологические артефакты, которые были незаконно вывезены из Украины и перехвачены в Нидерландах, передали Национальному музею истории

В Киеве задержали пятерых "криминальных авторитетов": правоохранители провели спецоперацию

Пятеро "криминальных авторитетов" были задержаны в Киеве за участие в преступных" сходках", связанных с незаконной группировкой, которая изготовляла поддельные документы, чтобы помочь военнообязанным незаконно пересечь украинскую границу.

Криминал и ЧП •   •  3272 просмотра
В Киеве задержали пятерых "криминальных авторитетов": правоохранители провели спецоперацию

Биткоин упал на 2,1% и потянул за собой другие криптовалюты: его цена 69 тысяч долларов

В среду цена биткойна снизилась, поскольку трейдеры отреагировали на ожидание новых данных о процентных ставках в США, зафиксировав прибыль после роста, вызванного оптимизмом в отношении спотового биржевого фонда Ether.

Экономика •   •  4394 просмотра
Биткоин упал на 2,1% и потянул за собой другие криптовалюты: его цена 69 тысяч долларов

Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за опасений относительно уровня ставок в США

Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за ожиданий того, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие процентные ставки для борьбы с устойчивой инфляцией, что потенциально повлияет на спрос на топливо у крупнейшего в мире потребителя нефти.

Новости Мира •   •  4309 просмотра
Цены на нефть снижаются третью сессию подряд из-за опасений относительно уровня ставок в США

Грузии могут не подтвердить статус кандидата в члены ЕС, если правительство не отзовет законопроект "об иноагентах" - Foreign Policy

Грузия рискует потерять свой статус кандидата в ЕС, если примет спорный закон об "иностранных агентах", который противоречит ценностям и законам ЕС, необходимым для членства.

Новости Мира •   •  4418 просмотра
Грузии могут не подтвердить статус кандидата в члены ЕС, если правительство не отзовет законопроект "об иноагентах" - Foreign Policy

Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

В результате российских авиаударов по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова пострадали 11 мирных жителей, в том числе водитель троллейбуса.

Война •   •  5854 просмотра
Количество пострадавших из-за авиаударов рф по Харькову увеличилось до 11: показали последствия

Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ

российские самолеты потеряли еще две авиабомбы в белгородской области. За последние три месяца рф сбросила на свои регионы и оккупированные территории Украины 55 ФАБ.

Война •   •  6288 просмотра
Армия рф продолжает "бомбить" белгородщину: за сутки "сбросили" еще два ФАБ

Франция не видит условий для признания Палестинского государства

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, Франция считает, что условия для официального признания Палестины как государства еще не выполнены.

Новости Мира •   •  5335 просмотра
Франция не видит условий для признания Палестинского государства

Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании в рамках программы Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.

Экономика •   •  7762 просмотра
Украина и ЕС заключили рамочное Соглашение для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Полицейских планируют наказывать до 15 лет за решеткой за бездействие в сфере борьбы с наркотиками в военное время: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, ужесточающий наказание за незаконную деятельность в сфере оборота наркотиков. Документ предлагает лишать свободы на срок до 15 лет полицейских за бездействие в сфере борьбы с наркотиками.

политика •   •  6663 просмотра
Полицейских планируют наказывать до 15 лет за решеткой за бездействие в сфере борьбы с наркотиками в военное время: законопроект прошел первое чтение