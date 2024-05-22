Археологические артефакты, которые были незаконно вывезены из Украины и перехвачены в Нидерландах, передали Национальному музею истории

Переданные Нидерландами Украине незаконно вывезенные ценные археологические артефакты будут храниться в Национальном музее истории Украины. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 21 мая Министерство культуры и информационной политики Украины передало 8 ценных предметов археологии в Национальный музей истории Украины на временное хранение до принятия решения МКИП о передаче их на постоянное хранение.

Это незаконно вывезенные ранее из Украины и перехваченные нидерландскими таможенниками наконечники копий и стрел из различных археологических культур и регионов Украины, датируемые периодами от римских времен до Средневековья.

МКП выражает благодарность таможенным органам Нидерландов, инспекции по информации и наследию Министерства образования, культуры и науки Нидерландов за принятое решение о возвращении в Украину наших культурных ценностей. Благодарны также МИД и Посольству Украины в Нидерландах за сопровождение дела и транспортировку предметов в Украину, офису Генерального прокурора за своевременное принятие мер реагирования и Национальному музею истории Украины за профессиональное экспертное сопровождение дела - сказал врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Напомним

20 марта этого года директор инспекции информации и наследия Министерства образования, культуры и науки Нидерландов Альфред Рус передал Посольству Украины в Нидерландах эти предметы и сейчас они вернулись домой.

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