россия украла и разрушила более миллиона музейных объектов Украины

россия украла или разрушила более миллиона украинских музейных объектов. Об этом сообщила директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Марьяна Томин, передает УНН.

Детали

Ущерб россии для объектов культурного наследия составляет более миллиона украденных или разрушенных музейных объектов.

Ущерб, нанесенный российской федерацией, достигает более миллиона украденных или разрушенных музейных объектов. Я говорю о тех объектах, которые относятся к Музейному фонду Украины, а это фактически является собственностью украинского народа. Поэтому ущерб нанесен огромный - сообщила она.

Она добавила, что преступления против культурного наследия - это доказательная база геноцида против украинского народа.

Напомним

Из-за российской агрессии за последние два года в Украине было полностью разрушено 50 художественных школ и колледжей и 72 повреждены. Более 3 500 преподавателей художественных дисциплин остались без работы, а 44 500 детей не смогли продолжить свое художественное образование.

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