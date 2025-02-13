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Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

Киев  •  УНН

 • 4002 просмотра

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На Буковине задержали харьковчанку, которая пыталась отправить в Германию 83 археологические ценности разных эпох. Среди артефактов - предметы времен Скифов, Сарматов, Киевской Руси и Средневековья.

Прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении 31-летней жительницы Харьковщины по факту законченного покушения на контрабанду культурных ценностей. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обвиняемая, используя услуги международной почтовой доставки, пыталась под видом обычных сувениров переправить в Германию культурные ценности.

При этом водитель компании по международным отправлениям, не подозревая, что в его транспортном средстве находятся культурные ценности, при попытке пересечения границы Украины с Румынией через пункт пропуска "Порубное-Сирет" подал таможенную декларацию, указав, что не перевозит запрещенных для вывоза из Украины товаров или таких, которые подлежат обязательному декларированию.

Уникальную золотую фибулу времен Римской империи пытались продать через аукцион14.01.25, 17:02 • 32990 просмотров

Однако во время таможенного досмотра багажного отделения автомобиля было обнаружено и изъято 124 археологических предмета.

По заключению экспертов, из изъятых артефактов 83 являются культурными ценностями разных эпох, в частности: украшения, крестики, амулеты, ременные пряжки, фибулы, наконечники стрел, иглы, застежки и другие предметы быта и культуры периодов Киевской Руси, Римской империи, Скифов, Сарматов, Черняховской и Пеньковской культур, а также времен Средневековья и Викингов.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБ Украины в Черновицкой области.

Напомним

Правоохранители предотвратили незаконную продажу редких украшений времен Великого переселения народов. Артефакты, принадлежавшие знати варварских королевств, передадут в Национальный музей истории Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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