В Николаевской области во время работ по строительству фортификационных сооружений на юге Украины, бойцы 123 бригады территориальной обороны наткнулись на сенсационную археологическую находку. Об этом сообщает 123 бригада теробороны ВСУ, пишет УНН.

Во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины, обычные земельные работы обернулись сенсационной археологической находкой

По информации, водитель экскаватора Николай обнаружил небольшую амфору, после чего обратился к своему собрату Евгению, который увлекается историей. Вместе они решили передать находку в музей "Старофлотские казармы" в Николаеве.

Эксперты музея, проанализировав находку, установили, что это ионийская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах. Место, где бойцы проводили фортификационные работы, оказалось архаичным могильником, датируемым 6-5 веками до новой эры

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Кроме амфоры, была найдена еще одна значительная находка – коринфский сосуд ойнохоя, греческий кувшин, который использовался для разлива вина во время симпосиев – ритуализированных пиров в Древней Греции, сопровождавшийся бурным весельем — важная составляющая мужского досуга.

Это ритуальные вещи, созданные специально для захоронений, привезенные из Греции. Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе похороненных