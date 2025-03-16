В Николаевской области во время строительства фортификаций обнаружили захоронение VI-V веков до нашей эры
Киев • УНН
Военные 123 бригады ТрО в Николаевской области обнаружили архаичный могильник VI-V вв. до н.э. во время строительства фортификаций. Обнаружена ионийская амфора, коринфская ойнохоя и останки костей.
В Николаевской области во время работ по строительству фортификационных сооружений на юге Украины, бойцы 123 бригады территориальной обороны наткнулись на сенсационную археологическую находку. Об этом сообщает 123 бригада теробороны ВСУ, пишет УНН.
Во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины, обычные земельные работы обернулись сенсационной археологической находкой
По информации, водитель экскаватора Николай обнаружил небольшую амфору, после чего обратился к своему собрату Евгению, который увлекается историей. Вместе они решили передать находку в музей "Старофлотские казармы" в Николаеве.
Эксперты музея, проанализировав находку, установили, что это ионийская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах. Место, где бойцы проводили фортификационные работы, оказалось архаичным могильником, датируемым 6-5 веками до новой эры
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Кроме амфоры, была найдена еще одна значительная находка – коринфский сосуд ойнохоя, греческий кувшин, который использовался для разлива вина во время симпосиев – ритуализированных пиров в Древней Греции, сопровождавшийся бурным весельем — важная составляющая мужского досуга.
Это ритуальные вещи, созданные специально для захоронений, привезенные из Греции. Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе похороненных
Также вместе с артефактами были переданы остатки костей похороненных людей. Эти находки имеют большое значение для изучения истории южного региона Украины и помогают лучше понять быт и обычаи древних цивилизаций.
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