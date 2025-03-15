Папа Франциск затвердив трирічний план реформ у католицькій церкві

Папа Франциск схвалив новий трирічний процес розгляду реформ для всесвітньої католицької церкви. Про це заявив Ватикан у суботу, на знак того, що 88-річний понтифік планує продовжувати бути папою, незважаючи на триваючу боротьбу з двосторонньою пневмонією, передає УНН з посиланням на Reuters.

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За інформацією видання, Франциск продовжив роботу Синоду єпископів, знакової ініціативи його 12-річного папства, на якому обговорювалися такі реформи, як можливість служіння жінок в якості католицьких дияконів та більш ефективне включення представників спільноти ЛГБТК до Церкви.

Синод, який провів неостаточний саміт єпископів Ватикану про майбутнє Церкви в жовтні минулого року, тепер проводитиме консультації з католиками по всьому світу протягом наступних трьох років, перш ніж провести новий саміт у 2028 році.

Франциск схвалив новий процес реформ у вівторок з римської лікарні, де він проходить лікування, заявив Ватикан у суботу.

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Папа перебуває в лікарні вже більше місяця, і його тривала відсутність на публіці породила припущення, що він може наслідувати приклад свого попередника Бенедикта XVI і піти з папського престолу.

Однак його друзі та біографи наполягають, що він не планує йти у відставку. Схвалення нового трирічного процесу показало, що він хоче продовжувати, незважаючи на свій вік і можливість того, що йому доведеться пройти довгий і складний шлях до одужання від пневмонії, враховуючи його вік та інші медичні стани.

"Святійший Отець... допомагає підштовхнути оновлення Церкви до нового місіонерського імпульсу", - заявив кардинал Маріо Греч, офіційний представник процесу реформ, ватиканському ЗМІ. "Це дійсно знак надії".

Папа Франциск звернувся до вірян з лікарні у рідкісному аудіопосланні