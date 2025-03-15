Папа Франциск затвердив трирічний план реформ у католицькій церкві
Київ • УНН
Ватикан оголосив, що Папа Франциск схвалив трирічний процес реформ, включаючи питання служіння жінок та ЛГБТК. Це підтверджує його наміри залишатися Папою, незважаючи на проблеми зі здоров'ям.
Папа Франциск схвалив новий трирічний процес розгляду реформ для всесвітньої католицької церкви. Про це заявив Ватикан у суботу, на знак того, що 88-річний понтифік планує продовжувати бути папою, незважаючи на триваючу боротьбу з двосторонньою пневмонією, передає УНН з посиланням на Reuters.
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За інформацією видання, Франциск продовжив роботу Синоду єпископів, знакової ініціативи його 12-річного папства, на якому обговорювалися такі реформи, як можливість служіння жінок в якості католицьких дияконів та більш ефективне включення представників спільноти ЛГБТК до Церкви.
Синод, який провів неостаточний саміт єпископів Ватикану про майбутнє Церкви в жовтні минулого року, тепер проводитиме консультації з католиками по всьому світу протягом наступних трьох років, перш ніж провести новий саміт у 2028 році.
Франциск схвалив новий процес реформ у вівторок з римської лікарні, де він проходить лікування, заявив Ватикан у суботу.
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Папа перебуває в лікарні вже більше місяця, і його тривала відсутність на публіці породила припущення, що він може наслідувати приклад свого попередника Бенедикта XVI і піти з папського престолу.
Однак його друзі та біографи наполягають, що він не планує йти у відставку. Схвалення нового трирічного процесу показало, що він хоче продовжувати, незважаючи на свій вік і можливість того, що йому доведеться пройти довгий і складний шлях до одужання від пневмонії, враховуючи його вік та інші медичні стани.
"Святійший Отець... допомагає підштовхнути оновлення Церкви до нового місіонерського імпульсу", - заявив кардинал Маріо Греч, офіційний представник процесу реформ, ватиканському ЗМІ. "Це дійсно знак надії".
Папа Франциск звернувся до вірян з лікарні у рідкісному аудіопосланні07.03.2025, 09:17 • 17801 перегляд