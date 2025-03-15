Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск одобрил новый трехлетний процесс рассмотрения реформ для всемирной католической церкви. Об этом заявил Ватикан в субботу, в знак того, что 88-летний понтифик планирует продолжить быть папой, несмотря на продолжающуюся борьбу с двусторонней пневмонией, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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По информации издания, Франциск продлил работу Синода епископов, знаковой инициативы его 12-летнего папства, на котором обсуждались такие реформы, как возможность служения женщин в качестве католических дьяконов и более эффективное включение представителей сообщества ЛГБТК в Церковь.

Синод, который провел неокончательный саммит епископов Ватикана о будущем Церкви в октябре прошлого года, теперь будет проводить консультации с католиками по всему миру в течение следующих трех лет, прежде чем провести новый саммит в 2028 году.

Франциск одобрил новый процесс реформ во вторник из римской больницы, где он проходит лечение, заявил Ватикан в субботу.

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Папа находится в больнице уже больше месяца, и его длительное отсутствие на публике породило предположения, что он может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI и уйти с папского престола.

Однако его друзья и биографы настаивают, что он не планирует уходить в отставку. Одобрение нового трехлетнего процесса показало, что он хочет продолжать, несмотря на свой возраст и возможность того, что ему придется пройти долгий и сложный путь к выздоровлению от пневмонии, учитывая его возраст и другие медицинские состояния.

"Святой Отец... помогает подтолкнуть обновление Церкви к новому миссионерскому импульсу", - заявил кардинал Марио Греч, официальный представитель процесса реформ, ватиканскому СМИ. "Это действительно знак надежды".

Папа Франциск обратился к верующим из больницы в редком аудиосообщении