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Папа Франциск обратился к верующим из больницы в редком аудиосообщении

Киев • УНН

 • 17787 просмотра

Папа Римский записал 30-секундное аудиосообщение с благодарностью верующим, которые молятся за его здоровье на площади Святого Петра. Это первое обращение понтифика после госпитализации 14 февраля.

Папа Франциск обратился к верующим из больницы в редком аудиосообщении

Папа Римский Франциск, который все еще находится в больнице, поблагодарил верующих в редком аудиосообщении, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

"От всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите за мое здоровье с площади, я сопровождаю вас отсюда. Пусть Господь вас благословит, а Богородица вас хранит. Спасибо", – всего тридцать секунд усталым и прерывистым голосом, но вечером 6 марта на площади Святого Петра в Ватикане прозвучало приветствие Папы Франциска.

Прозвучало впервые после трехнедельного перерыва, впервые после госпитализации 14 февраля в римской больнице имени Агостино Джемелли.

Как указано, начиная с 24 февраля, каждый вечер в 21:00 по местному времени, на площади Святого Петра возносится молитва за здоровье Святейшего Отца. На нее собираются кардиналы, проживающие в Риме, а также руководители и сотрудники ватиканских институтов и Римской диоцезии. Не хватает также паломников, которые в эти дни прибывают в Вечный Город.

Именно к ним Папа Франциск решил обратиться с благодарственным словом, записав короткое аудиосообщение. Его перед началом молитвы анонсировал кардинал Анхель Фернандес Артиме, Пропрефект Дикастерии по делам институтов богопосвященной жизни и обществ апостольской жизни, который в тот вечер возглавлял молитву. После того, как на площади прозвучал голос Папы, он пригласил присутствующих к молитве, отметив: "Мы собрались в молитве за здоровье Святейшего Отца Франциска с Марией, Матерью Церкви и Доброй Порадницей".

Состояние Папы Франциска стабильное: что происходит в больнице05.03.25, 00:08 • 15852 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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