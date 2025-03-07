Папа Франциск обратился к верующим из больницы в редком аудиосообщении
Киев • УНН
Папа Римский записал 30-секундное аудиосообщение с благодарностью верующим, которые молятся за его здоровье на площади Святого Петра. Это первое обращение понтифика после госпитализации 14 февраля.
Папа Римский Франциск, который все еще находится в больнице, поблагодарил верующих в редком аудиосообщении, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
"От всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите за мое здоровье с площади, я сопровождаю вас отсюда. Пусть Господь вас благословит, а Богородица вас хранит. Спасибо", – всего тридцать секунд усталым и прерывистым голосом, но вечером 6 марта на площади Святого Петра в Ватикане прозвучало приветствие Папы Франциска.
Прозвучало впервые после трехнедельного перерыва, впервые после госпитализации 14 февраля в римской больнице имени Агостино Джемелли.
Как указано, начиная с 24 февраля, каждый вечер в 21:00 по местному времени, на площади Святого Петра возносится молитва за здоровье Святейшего Отца. На нее собираются кардиналы, проживающие в Риме, а также руководители и сотрудники ватиканских институтов и Римской диоцезии. Не хватает также паломников, которые в эти дни прибывают в Вечный Город.
Именно к ним Папа Франциск решил обратиться с благодарственным словом, записав короткое аудиосообщение. Его перед началом молитвы анонсировал кардинал Анхель Фернандес Артиме, Пропрефект Дикастерии по делам институтов богопосвященной жизни и обществ апостольской жизни, который в тот вечер возглавлял молитву. После того, как на площади прозвучал голос Папы, он пригласил присутствующих к молитве, отметив: "Мы собрались в молитве за здоровье Святейшего Отца Франциска с Марией, Матерью Церкви и Доброй Порадницей".
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