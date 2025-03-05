Состояние Папы Франциска стабильное: что происходит в больнице
Киев • УНН
Папа Франциск находится в больнице из-за острого дыхательного недостатка и проходит лечение с использованием неинвазивной вентиляции. Понтифик остается в сознании, но его состояние оценивается как сложное.
Состояние Папы Франциска стабильное, но остается сложным. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Папа Франциск проходит лечение после острого дыхательного недостатка, который возник накануне. Его состояние остается стабильным, однако врачи продолжают контролировать ситуацию из-за рисков, связанных с пневмонией.
В понедельник Понтифику провели две бронхоскопии для очищения дыхательных путей от накопившейся слизи, что вызвало затрудненное дыхание. Он получал кислородную терапию, включая неинвазивную вентиляцию легких, которая помогает облегчить дыхание. По прогнозам врачей, эту процедуру будут продолжать как минимум до среды.
Несмотря на сложный день, Папа остается в сознании, молился и принял Евхаристию. Ватикан не сообщает о возможном возвращении Франциска к выполнению обязанностей, однако его состояние внимательно отслеживают медики.
Специалисты отмечают, что использование неинвазивной вентиляции обычно применяется перед интубацией, но также может быть выбором для пациентов, которые не хотят инвазивного вмешательства. Ватиканские источники подчеркивают, что ситуация остается контролируемой, однако не лишена рисков.
Напоминаем
Ранее было сообщено, что Папа Франциск провел спокойную ночь в больнице после двух эпизодов острого дыхательного недостатка.
Папа Франциск провёл спокойную ночь после дыхательной недостаточности - Ватикан04.03.25, 12:31 • 16115 просмотров