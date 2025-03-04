Папа Франциск провёл спокойную ночь после дыхательной недостаточности - Ватикан
Киев • УНН
Папа Франциск провел спокойную ночь в больнице после двух эпизодов острой дыхательной недостаточности. Состояние понтифика остается сложным, прогноз сдержанный из-за возможных критических моментов.
После двух эпизодов острой дыхательной недостаточности накануне, ночью Папа Римский Франциск смог отдохнуть. Об этом утром сообщила пресс-служба Святого Престола, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
"Папа спал всю ночь, теперь продолжает отдыхать", - сообщила утром 4 марта пресс-служба Святого Престола.
Сообщение о спокойной ночи поступило после того, как накануне сообщалось, что в течение понедельника у понтифика произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванного значительным накоплением эндобронхиальной слизи и вызванным ею бронхоспазмом. В связи с этим были проведены две бронхоскопии, а во второй половине дня была восстановлена неинвазивная механическая вентиляция легких. В сообщении отмечалось, что Папа все время оставался в сознании, ориентированным и сотрудничал с медицинским персоналом.
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Как стало известно, показатели анализов крови не изменились, что свидетельствует об отсутствии лейкоцитоза. Это положительные данные, так как говорят о том, что новой инфекции нет, а накопление слизи является следствием пневмонии. Оба приступа вчерашнего дня были вызваны реакцией бронхов, которые старались вытеснить накопившуюся слизь, чтобы устранить бактерии.
Таким образом, картина клинического состояния Папы остается сложной, а ситуация открытой на критические моменты, подобные тем, что произошли в понедельник. Поэтому, как сообщается, прогноз остается сдержанным.
Дополнение
Папа Франциск с 14 февраля госпитализирован в римской больнице им. Аґостино Джемеллі.