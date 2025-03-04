Папа Франциск провів спокійну ніч після дихальної недостатності - Ватикан

Після двох епізодів гострої дихальної недостатності попереднього дня, протягом ночі Папа Римський Франциск зміг відпочити. Про це вранці повідомила пресслужба Святого Престолу, пише УНН з посиланням на Vatican News.

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"Папа спав протягом усієї ночі, тепер далі відпочиває", - повідомила вранці 4 березня пресслужба Святого Престолу.

Повідомлення про спокійну ніч надійшло після того, як напередодні повідомлялося, що протягом понеділка у понтифіка сталися два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним накопиченням ендобронхіального слизу і викликаного ним бронхоспазму. У зв'язку з цим було проведено дві бронхоскопії, а в другій половині дня було відновлено неінвазійну механічну вентиляцію легень. У повідомленні зазначалося, що Папа весь час залишався притомним, зорієнтованим і співпрацював з медичним персоналом.

Папу Римського знову підключили до апарату вентиляції легенів

Як стало відомо, показники аналізів крові не змінилися, що свідчить про відсутність лейкоцитозу. Це позитивні дані, оскільки говорять про те, що нової інфекції немає, а накопичення слизу є наслідком пневмонії. Обидва приступи вчорашнього дня були викликані реакцією бронхів, які старалися витіснити слиз, що накопичився, щоб усунути бактерії.

Таким чином, картина клінічного стану Папи залишається складною, а ситуація відкритою на критичні моменти, подібні до тих, що сталися у понеділок. Тому, як повідомляється, прогноз залишається стриманим.

Доповнення

Папа Франциск від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.