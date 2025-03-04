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Папа Франциск провів спокійну ніч після дихальної недостатності - Ватикан

Київ • УНН

 • 16115 перегляди

Папа Франциск провів спокійну ніч у лікарні після двох епізодів гострої дихальної недостатності. Стан понтифіка залишається складним, прогноз стриманий через можливі критичні моменти.

Папа Франциск провів спокійну ніч після дихальної недостатності - Ватикан

Після двох епізодів гострої дихальної недостатності попереднього дня, протягом ночі Папа Римський Франциск зміг відпочити. Про це вранці повідомила пресслужба Святого Престолу, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

"Папа спав протягом усієї ночі, тепер далі відпочиває", - повідомила вранці 4 березня пресслужба Святого Престолу.

Повідомлення про спокійну ніч надійшло після того, як напередодні повідомлялося, що протягом понеділка у понтифіка сталися два епізоди гострої дихальної недостатності, спричиненої значним накопиченням ендобронхіального слизу і викликаного ним бронхоспазму. У зв'язку з цим було проведено дві бронхоскопії, а в другій половині дня було відновлено неінвазійну механічну вентиляцію легень. У повідомленні зазначалося, що Папа весь час залишався притомним, зорієнтованим і співпрацював з медичним персоналом.

Папу Римського знову підключили до апарату вентиляції легенів03.03.25, 20:48 • 21081 перегляд

Як стало відомо, показники аналізів крові не змінилися, що свідчить про відсутність лейкоцитозу. Це позитивні дані, оскільки говорять про те, що нової інфекції немає, а накопичення слизу є наслідком пневмонії. Обидва приступи вчорашнього дня були викликані реакцією бронхів, які старалися витіснити слиз, що накопичився, щоб усунути бактерії.

Таким чином, картина клінічного стану Папи залишається складною, а ситуація відкритою на критичні моменти, подібні до тих, що сталися у понеділок. Тому, як повідомляється, прогноз залишається стриманим.

Доповнення

Папа Франциск від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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