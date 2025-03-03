Папу Римського знову підключили до апарату вентиляції легенів
Київ • УНН
У понеділок у Папи Франциска стався новий епізод респіраторного кризу, через що його підключили до неінвазивної вентиляції. Проведено дві бронхоскопії для видалення слизу з легень, стан залишається під наглядом.
Папа Римський Франциск переніс два нових епізоди гострого респіраторного кризу в понеділок і був знову підключений до неінвазивної механічної вентиляції легенів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
В останньому повідомленні Ватикан заявив, що епізоди були викликані значним накопиченням слизу в легенях і бронхіальними спазмами.
"Було проведено дві бронхоскопії з необхідністю аспірації рясних виділень", - повідомили у Ватикані.
Франциск залишався притомним, орієнтувався і співпрацював з медичним персоналом. Прогноз залишався обережним.
Нагадаємо
За останньою інформацією пресслужби Святого Престолу, після п'ятничного (28 лютого) епізоду бронхоспазму, за яким послідувала необхідність вентиляції легень, ніч Франциска в лікарні минула спокійно.
Папа Франциск уже два тижні перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.