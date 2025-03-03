Папу Римського снова подключили к аппарату вентиляции легких
Киев • УНН
В понедельник у Папы Франциска произошел новый эпизод респираторного кризиса, в связи с чем его подключили к неинвазивной вентиляции. Проведены две бронхоскопии для удаления слизи из легких, состояние остается под наблюдением.
Папа Римский Франциск перенес два новых эпизода острого респираторного кризиса в понедельник и был снова подключен к неинвазивной механической вентиляции легких. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
В последнем сообщении Ватикан заявил, что эпизоды были вызваны значительным накоплением слизи в легких и бронхиальными спазмами.
"Было проведено две бронхоскопии с необходимостью аспирации обильных выделений", - сообщили в Ватикане.
Франциск оставался в сознании, ориентировался и сотрудничал с медицинским персоналом. Прогноз оставался осторожным.
Напоминаем
Согласно последней информации пресс-службы Святого Престола, после пятничного (28 февраля) эпизода бронхоспазма, за которым последовала необходимость вентиляции легких, ночь Франциска в больнице прошла спокойно.
Папа Франциск уже две недели находится в римской больнице им. Агостино Джемелли.