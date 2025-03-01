Папа Франциск провів ніч спокійно після проблем з диханням - Ватикан
Київ • УНН
У Папи Франциска стався епізод бронхоспазму, що призвів до ускладнень та потреби у вентиляції легень. Після термінового медичного втручання ніч у лікарні Джемеллі пройшла спокійно.
Пресслужба Святого Престолу повідомила, що після п'ятничного епізоду бронхоспазму, за яким послідувала необхідність вентиляції легень, ніч Папи Римського Франциска в лікарні минула спокійно, повідомляє Vatican News, пише УНН.
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"Ніч проминула спокійно, Папа відпочиває", - повідомила 1 березня пресслужба Святого Престолу.
Папа Франциск уже два тижні перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.
Напередодні ввечері повідомлялося про те, що в пʼятницю після обіду в понтифіка стався одиночний приступ бронхоспазму, який призвів до епізоду блювання з вдихом. Папі негайно провели аспірацію бронхів і розпочали неінвазивну механічну вентиляцію легень. Папа весь час залишався притомним і зорієнтованим.
Стан Папи Франциска стрімко погіршився у лікарні: що відомо01.03.25, 06:13 • 45074 перегляди