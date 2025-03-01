Папа Франциск провів ніч спокійно після проблем з диханням - Ватикан

Пресслужба Святого Престолу повідомила, що після п'ятничного епізоду бронхоспазму, за яким послідувала необхідність вентиляції легень, ніч Папи Римського Франциска в лікарні минула спокійно, повідомляє Vatican News, пише УНН.

Деталі

"Ніч проминула спокійно, Папа відпочиває", - повідомила 1 березня пресслужба Святого Престолу.

Папа Франциск уже два тижні перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.

Напередодні ввечері повідомлялося про те, що в пʼятницю після обіду в понтифіка стався одиночний приступ бронхоспазму, який призвів до епізоду блювання з вдихом. Папі негайно провели аспірацію бронхів і розпочали неінвазивну механічну вентиляцію легень. Папа весь час залишався притомним і зорієнтованим.

Стан Папи Франциска стрімко погіршився у лікарні: що відомо