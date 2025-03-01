Папа Франциск провел ночь спокойно после проблем с дыханием - Ватикан
Киев • УНН
У Папы Франциска произошел эпизод бронхоспазма, который привел к осложнениям и потребности в вентиляции легких. После срочного медицинского вмешательства ночь в больнице Джемелли прошла спокойно.
Пресс-служба Святого Престола сообщила, что после пятничного эпизода бронхоспазма, за которым последовала необходимость вентиляции легких, ночь Папы Римского Франциска в больнице прошла спокойно, сообщает Vatican News, пишет УНН.
Детали
«Ночь прошла спокойно, Папа отдыхает», - сообщила 1 марта пресс-служба Святого Престола.
Папа Франциск уже две недели находится в римской больнице им. Агостино Джемелли.
Накануне вечером сообщалось о том, что в пятницу после обеда у понтифика случился одиночный приступ бронхоспазма, который привел к эпизоду рвоты с вдохом. Папе немедленно провели аспирацию бронхов и начали неинвазивную механическую вентиляцию легких. Папа все время оставался в сознании и ориентирован.
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