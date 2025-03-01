Состояние Папы Франциска стремительно ухудшилось в больнице: что известно

Папа Франциск перенес кризис дыхания во время пребывания в больнице. Это привело к рвоте и ухудшению состояния. Об этом информирует ВВС со ссылкой на источники в Ватикане, передает УНН.

Детали

Отмечается, что понтифику стало хуже 28 февраля после приступа кашля, вызванного бронхоспазмом.

По информации источников в Ватикане, врачи провели аспирацию легких для очистки от рвотных масс, а сейчас понтифик получает кислородную терапию через маску для облегчения дыхания.

Врачам Папы нужно 24-48 часов, чтобы определить, есть ли какие-то повреждения или ухудшение его состояния. На данный момент они не дают никаких прогнозов - сообщает ВВС.

Несмотря на сложную клиническую картину, Папа остается в сознании и "в хорошем настроении".

Сегодня после обеда, после утреннего времени, проведенного в сочетании дыхательной физиотерапии с молитвой в часовне, у Святейшего Отца произошел изолированный приступ бронхоспазма, который вызвал рвоту, аспирацию и внезапное ухудшение дыхательного состояния. Папа был немедленно подвергнут бронхоаспирации и начал неинвазивную механическую вентиляцию, что дало положительный результат - заявили в Ватикане.

Как пишет ВВС, кризис произошел в пятницу, 28 февраля около 14:00 по местному времени, неизвестно, сколько он длился.

Этот эпизод произошел после нескольких дней, в течение которых официальные сообщения Ватикана указывали на "незначительное улучшение" состояния понтифика. Сегодня утром Папа получил Святое Причастие.

Напомним

Ранее, в пятницу источник в Ватикане сообщил, что состояние 88-летнего Папы Франциска, госпитализированного с пневмонией, улучшается после двух недель в больнице. Понтифик продолжает работать в специальных апартаментах, выполняя дыхательные упражнения между отдыхом.