Стан Папи Франциска стрімко погіршився у лікарні: що відомо
Київ • УНН
У Папи Римського стався напад бронхоспазму, що призвів до блювання та погіршення дихання. Понтифіку проведено бронхоаспірацію та розпочато кисневу терапію, його стан наразі стабільний.
Папа Франциск переніс кризу дихання під час перебування в лікарні. Це призвело до блювання та погіршення стану. Про це інформує ВВС з посиланням на джерела у Ватикані, передає УНН.
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Зазначається, що понтифіку стало гірше 28 лютого після нападу кашлю, спричиненого бронхоспазмом.
За інформацією джерел у Ватикані, лікарі провели аспірацію легень для очищення від блювотних мас, а зараз понтифік отримує кисневу терапію через маску для полегшення дихання.
Лікарям Папи потрібно 24-48 годин, щоб визначити, чи є якісь ушкодження чи погіршення його стану. На даний момент вони не дають жодних прогнозів
Незважаючи на складну клінічну картину, Папа залишається у свідомості та "в гарному настрої".
Сьогодні після обіду, після ранкового часу, проведеного у поєднанні дихальної фізіотерапії з молитвою у каплиці, у Святішого Отця стався ізольований напад бронхоспазму, який спричинив блювання, аспірацію та раптове погіршення дихального стану. Папа був негайно підданий бронхоаспірації та розпочав неінвазивну механічну вентиляцію, що дало позитивний результат
Як пише ВВС, криза сталася у п'ятницю, 28 лютого близько 14:00 за місцевим часом, невідомо, скільки вона тривала.
Цей епізод стався після кількох днів, протягом яких офіційні повідомлення Ватикану вказували на "незначне покращення" стану понтифіка. Сьогодні вранці Папа отримав Святе Причастя.
Нагадаємо
Раніше, у п'ятницю джерело у Ватикані повідомило, що стан 88-річного Папи Франциска, госпіталізованого з пневмонією, поліпшується після двох тижнів у лікарні. Понтифік продовжує працювати в спеціальних апартаментах, виконуючи дихальні вправи між відпочинком.