Стан Папи Франциска стрімко погіршився у лікарні: що відомо

Папа Франциск переніс кризу дихання під час перебування в лікарні. Це призвело до блювання та погіршення стану. Про це інформує ВВС з посиланням на джерела у Ватикані, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що понтифіку стало гірше 28 лютого після нападу кашлю, спричиненого бронхоспазмом.

За інформацією джерел у Ватикані, лікарі провели аспірацію легень для очищення від блювотних мас, а зараз понтифік отримує кисневу терапію через маску для полегшення дихання.

Лікарям Папи потрібно 24-48 годин, щоб визначити, чи є якісь ушкодження чи погіршення його стану. На даний момент вони не дають жодних прогнозів

Незважаючи на складну клінічну картину, Папа залишається у свідомості та "в гарному настрої".

Сьогодні після обіду, після ранкового часу, проведеного у поєднанні дихальної фізіотерапії з молитвою у каплиці, у Святішого Отця стався ізольований напад бронхоспазму, який спричинив блювання, аспірацію та раптове погіршення дихального стану. Папа був негайно підданий бронхоаспірації та розпочав неінвазивну механічну вентиляцію, що дало позитивний результат