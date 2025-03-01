Стан Папи Франциска стрімко погіршився у лікарні: що відомо

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37361 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 62834 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 63970 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67608 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78839 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62196 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59924 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128573 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83119 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233680 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
75%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17820 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12292 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11723 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27433 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10955 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96864 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128573 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233680 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409299 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17958 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24108 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24923 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26791 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77093 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Стан Папи Франциска стрімко погіршився у лікарні: що відомо

Київ • УНН

 • 45074 перегляди

У Папи Римського стався напад бронхоспазму, що призвів до блювання та погіршення дихання. Понтифіку проведено бронхоаспірацію та розпочато кисневу терапію, його стан наразі стабільний.

Стан Папи Франциска стрімко погіршився у лікарні: що відомо

Папа Франциск переніс кризу дихання під час перебування в лікарні. Це призвело до блювання та погіршення стану. Про це інформує ВВС з посиланням на джерела у Ватикані, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що понтифіку стало гірше 28 лютого після нападу кашлю, спричиненого бронхоспазмом.

За інформацією джерел у Ватикані, лікарі провели аспірацію легень для очищення від блювотних мас, а зараз понтифік отримує кисневу терапію через маску для полегшення дихання.

Лікарям Папи потрібно 24-48 годин, щоб визначити, чи є якісь ушкодження чи погіршення його стану. На даний момент вони не дають жодних прогнозів

- повідомляє ВВС.

Незважаючи на складну клінічну картину, Папа залишається у свідомості та "в гарному настрої".

Сьогодні після обіду, після ранкового часу, проведеного у поєднанні дихальної фізіотерапії з молитвою у каплиці, у Святішого Отця стався ізольований напад бронхоспазму, який спричинив блювання, аспірацію та раптове погіршення дихального стану. Папа був негайно підданий бронхоаспірації та розпочав неінвазивну механічну вентиляцію, що дало позитивний результат

- заявили у Ватикані.

Як пише ВВС, криза сталася у п'ятницю, 28 лютого близько 14:00 за місцевим часом, невідомо, скільки вона тривала.

Цей епізод стався після кількох днів, протягом яких офіційні повідомлення Ватикану вказували на "незначне покращення" стану понтифіка. Сьогодні вранці Папа отримав Святе Причастя.

Нагадаємо

Раніше, у п'ятницю джерело у Ватикані повідомило, що стан 88-річного Папи Франциска, госпіталізованого з пневмонією, поліпшується після двох тижнів у лікарні. Понтифік продовжує працювати в спеціальних апартаментах, виконуючи дихальні вправи між відпочинком.    

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

СуспільствоНовини Світу
Папа Франциск
Ватикан
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93