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Стан Папи Франциска стабільний: що відбувається у лікарні

Київ • УНН

 • 15864 перегляди

Папа Франциск перебуває у лікарні через гостру дихальну недостатність та проходить лікування з використанням неінвазивної вентиляції. Понтифік залишається при свідомості, але його стан оцінюється як складний.

Стан Папи Франциска стабільний: що відбувається у лікарні

Стан Папи Франциска стабільний, але залишається складним. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Папа Франциск проходить лікування після гострої дихальної недостатності, яка виникла напередодні. Його стан залишається стабільним, проте лікарі продовжують контролювати ситуацію через ризики, пов’язані з пневмонією. 

У понеділок Понтифіку провели дві бронхоскопії для очищення дихальних шляхів від накопиченого слизу, що викликав утруднене дихання. Він отримував кисневу терапію, включно з неінвазивною вентиляцією легень, яка допомагає полегшити дихання. За прогнозами лікарів, цю процедуру буде продовжено щонайменше до середи. 

Попри складний день, Папа залишається при свідомості, молився та прийняв Євхаристію. Ватикан не повідомляє про можливе повернення Франциска до виконання обов’язків, проте його стан уважно відстежують медики. 

Фахівці зазначають, що використання неінвазивної вентиляції зазвичай застосовується перед інтубацією, але також може бути вибором для пацієнтів, які не хочуть інвазивного втручання. Ватиканські джерела наголошують, що ситуація залишається контрольованою, однак не позбавлена ризиків.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Папа Франциск провів спокійну ніч у лікарні після двох епізодів гострої дихальної недостатності. 

Папа Франциск провів спокійну ніч після дихальної недостатності - Ватикан04.03.25, 12:31 • 16115 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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