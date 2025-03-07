Папа Франциск звернувся до вірян з лікарні у рідкісному аудіопосланні
Київ • УНН
Папа Римський записав 30-секундне аудіопослання з подякою вірянам, які моляться за його здоров'я на площі Святого Петра. Це перше звернення понтифіка після госпіталізації 14 лютого.
Папа Римський Франциск, який все ще перебуває в лікарні, подякував вірянам у рідкісному аудіопосланні, пише УНН з посиланням на Vatican News.
Деталі
"Від усього серця дякую вам за молитви, які ви підносите за моє здоров'я з площі, я супроводжую вас звідси. Нехай Господь вас благословить, а Богородиця вас береже. Дякую", – всього тридцять секунд втомленим і переривчастим голосом, але ввечері, 6 березня, на площі Святого Петра у Ватикані прозвучало вітання Папи Франциска.
Прозвучало вперше після тритижневої перерви, вперше після госпіталізації 14 лютого в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі.
Як вказано, починаючи від 24 лютого, щовечора о 21:00 місцевого часу, на площі Святого Петра підноситься молитва за здоров’я Святішого Отця. На неї збираються кардинали, що проживають у Римі, а також очільники та працівники ватиканських інституцій і Римської дієцезії. Не бракує також паломників, які цими днями прибувають до Вічного Міста.
Саме до них Папа Франциск вирішив звернутися з подячним словом, записавши коротке аудіоповідомлення. Його перед початком молитви анонсував кардинал Анхель Фернандес Артіме, Пропрефект Дикастерії у справах інститутів богопосвяченого життя та товариств апостольського життя, який цього вечора очолював молитву. Після того, як на площі прозвучав голос Папи, він запросив присутніх до молитви, зазначивши: "Ми зібралися в молитві за здоров'я Святішого Отця Франциска з Марією, Матір'ю Церкви і Доброю Порадницею".
Стан Папи Франциска стабільний: що відбувається у лікарні05.03.25, 00:08 • 15864 перегляди