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День мобилизационного работника, День Святого Патрика: что еще отмечают 17 марта

Киев • УНН

 • 148754 просмотра

17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника, в Ирландии – День Святого Патрика. Также в этот день чествуют память преподобного Алексия, человека Божия.

День мобилизационного работника, День Святого Патрика: что еще отмечают 17 марта

Сегодня, 17 марта, в Украине отмечают День мобилизационного работника. Это профессиональный праздник работников, отвечающих за мобилизационную подготовку, комплектование войск личным составом и материально-техническое обеспечение мобилизационных мероприятий.

День мобилизационного работника

Праздник был установлен приказом министра обороны Украины еще в 2000 году, когда его дата была определена на 14 сентября. Однако в 2017 году она была изменена на 17 марта в соответствии с приказом министра обороны №497.

Мобилизационные органы играют ключевую роль в поддержании обороноспособности страны, осуществляя учет военнообязанных, организацию призыва и мобилизации. В этот день руководство государства и Вооруженных Сил Украины традиционно поздравляет мобилизационных работников, а наиболее отличившихся награждают грамотами, благодарностями, памятными знаками отличия и денежными премиями.

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День Святого Патрика

Это национальный праздник Ирландии, посвященный ее покровителю – святому Патрику, который, по легенде, принес христианство на остров. Святой Патрик жил в IV–V веке и был миссионером, который проповедовал среди ирландцев.

Считается, что он использовал трилистный клевер как символ Святой Троицы, поэтому он стал одним из главных символов праздника. В этот день в Ирландии и многих странах мира проходят парады, фестивали и народные гуляния.

Люди одеваются в зеленую одежду – цвет, ассоциирующийся с Ирландией и святым Патриком. В некоторых городах реки и фонтаны красят в зеленый цвет, а в пабах и домах традиционно употребляют ирландские блюда и напитки. Традиционным блюдом в этот день является капуста с беконом или солониной. 

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Создана Украинская Центральная Рада, 1917

17 марта 1917 года в Киеве была создана Украинская Центральная Рада – представительный орган украинского национального движения, который впоследствии стал руководящим центром борьбы за автономию и независимость Украины.

Возглавил Центральную Раду историк и общественный деятель Михаил Грушевский. В ее состав вошли представители украинских политических партий, общественных организаций, кооперативного движения, научных и культурных обществ.

Сначала Рада выступала за автономию Украины в составе Российской республики, однако после обострения политической ситуации и большевистского переворота взяла курс на полную независимость.

В течение 1917–1918 годов Центральная Рада приняла четыре Универсала, которые определили политический статус Украины. 22 января 1918 года Третий Универсал провозгласил Украинскую Народную Республику, а Четвертый – полную независимость УНР.

Однако из-за военного давления большевиков и внутренних трудностей Центральная Рада потеряла влияние и была распущена в апреле 1918 года после прихода к власти гетмана Павла Скоропадского.

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Отмечание этой даты напоминает о важности национального самоопределения, борьбы за суверенитет и необходимости сохранения демократических принципов в государственно-творческих процессах. Это также возможность почтить деятелей, которые стояли за независимую Украину, и напомнить обществу об исторических уроках, актуальных и сегодня.

Почитание памяти преподобного Алексея, человека Божьего и мученика Марина

Святой Алексей, человек Божий, является одним из самых почитаемых подвижников христианства. Его жизненный путь – это пример самоотречения, смирения и преданности Богу. Рожденный в знатной римской семье, он еще с юности стремился к духовной жизни, но по требованию родителей женился.

В день свадьбы он тайно покинул дом и отправился в странствия, отрекшись от богатства и мирских радостей. Долгие годы Алексей жил при церкви в Эдессе, где его молитвы были услышаны Богом.

Когда его начали почитать как праведника, он вернулся в Рим и поселился в родительском доме, оставаясь неузнанным и терпя унижения.

Перед смертью святой оставил письменное свидетельство своей жизни, которое открыло его истинную личность. Его тело с почестями похоронили в храме святого Вонифатия. Святого Алексея почитают как покровителя скромности, духовного подвига и молитвы. Его пример вдохновляет на смирение, терпение и верность Богу.

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Мученик Марин был раннехристианским воином, который пострадал за веру во Христа во времена гонений на христиан. Он отказался приносить жертву языческим богам, за что подвергся пыткам и принял мученическую смерть.

В этот день верующие молятся святому Алексею о смирении и духовном очищении, а мученику Марину – об укреплении в вере и преодолении трудностей. По новому церковному календарю в этот день именины отмечают Алексей, Павел, Макар, Виктор, Александр, Гавриил.

Алина Волянская

Алина Волянская

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