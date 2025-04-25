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Ціни на ліки у США зростуть на 13% через мита Трампа - прогноз

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Підвищення мит на імпорт ліків у США на 25% призведе до збільшення витрат на ліки на 51 млрд доларів на рік. Імпорт фармацевтичної продукції збільшиться на 13%.

Ціни на ліки у США зростуть на 13% через мита Трампа - прогноз

25% підвищення мит на імпорт фармацевтичних препаратів у США, впроваджений адміністрацією президента Дональда Трампа спричинить підвищення цін на ліки у США майже на 13%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними аналітичного звіту, розробленого галузевими експертами, мита Трампа на фармацевтичну продукцію у США збільшать витрати на ліки у США на 51 млрд доларів на рік.

Позаторік Сполучені Штати імпортували фармацевтичної продукції на суму 203 мільярди доларів. Причому 73% імпорту припадає на Європу, головним чином на Ірландію, Німеччину та Швейцарію. Загальний обсяг продажів готових фармацевтичних препаратів у США у 2023 році становив 393 мільярди доларів.

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Представники галузі стверджують, що підвищені мита підірвуть зусилля щодо стимулювання внутрішнього виробництва, що Трамп оголосив однією зі своїх цілей оздоровлення економіки США.

Доповнення

Фармацевтична продукція у США раніше була позбавлена впливу ​​торговельних воєн через потенційну шкоду, але американський лідер вже неодноразово погрожував 25% митом на фармацевтичний імпорт.

Минулого тижня адміністрація Трампа оголосила про розслідування імпорту фармацевтичних препаратів, посилаючись на занепокоєння щодо національної безпеки через залежність від іноземного виробництва ліків. Міністерства торгівлі США ініціювало 21-денні громадські обговорення у межах розслідування.

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Виробники ліків бачать у розслідуванні шанс показати адміністрації, що високі тарифи перешкоджатимуть їхнім зусиллям швидко наростити виробництво в США. Вони мають намір запропонувати владі альтернативи, які не так боляче позначаться на галузі.

Нагадаємо

На тлі митної політики президента Дональда Трампа компанії скасовують мільярдні проєкти, проте дехто розширюється в США. Проте є й такі, що нарощують виробничі потужності.

Лілія Набока

Лілія Набока

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